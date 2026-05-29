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Delito contra la seguridad vial

Golpe a las carreras ilegales: la Guardia Civil desmantela un grupo que organizaba quedadas de más de 100 coches en Ourense

Los detalles Hay 43 personas denunciadas y cuatro investigadas. Los investigadores descubrieron los encuentros a través de las redes sociales.

Una persona da inicio a una carrera ilegal en Ourense
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La Guardia Civil ha desmantelado a un grupo que organizaba carreras ilegales de vehículos en un polígono de Cea, en Ourense. En una sola noche llegaron a participar más de cien coches y cientos de personas acudían como público. En total, hasta 43 personas han sido denunciadas.

Ruedas quemando asfalto, derrapes y carreras ilegales delante de cientos de espectadores. Tras semanas de investigación a través de las redes sociales, unidades de tráfico y también vigilancia aérea con drones, la Guardia Civil ha conseguido frenar estas quedadas.

Más de un centenar de coches han competido haciendo trompos, e incluso también sumaron algunos quads que presumían de destreza. A pocos metros y poniéndose en peligro, decenas de personas del público grababan el espectáculo con sus teléfonos móviles.

El resultado ha sido de cuatro personas investigadas por delitos contra la seguridad vial y 43 denunciadas. Además, la Guardia Civil ha asegurado que va a poner el foco en estas exhibiciones temerarias y que continuará vigilando, porque las carreras ilegales pueden acabar en tragedia.

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