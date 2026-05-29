Golpe a las carreras ilegales: la Guardia Civil desmantela un grupo que organizaba quedadas de más de 100 coches en Ourense

Los detalles Hay 43 personas denunciadas y cuatro investigadas. Los investigadores descubrieron los encuentros a través de las redes sociales.

La Guardia Civil ha desmantelado un grupo que organizaba carreras ilegales en un polígono de Cea, Ourense, donde más de cien coches y cientos de espectadores participaban. En una sola noche, se denunciaron a 43 personas. Las investigaciones, realizadas a través de redes sociales, unidades de tráfico y drones, permitieron frenar estas actividades. Además de coches, algunos quads también participaron en las carreras. Cuatro personas están siendo investigadas por delitos contra la seguridad vial. La Guardia Civil ha declarado que continuará vigilando estas exhibiciones peligrosas para evitar posibles tragedias.

La Guardia Civil ha desmantelado a un grupo que organizaba carreras ilegales de vehículos en un polígono de Cea, en Ourense. En una sola noche llegaron a participar más de cien coches y cientos de personas acudían como público. En total, hasta 43 personas han sido denunciadas.

Ruedas quemando asfalto, derrapes y carreras ilegales delante de cientos de espectadores. Tras semanas de investigación a través de las redes sociales, unidades de tráfico y también vigilancia aérea con drones, la Guardia Civil ha conseguido frenar estas quedadas.

Más de un centenar de coches han competido haciendo trompos, e incluso también sumaron algunos quads que presumían de destreza. A pocos metros y poniéndose en peligro, decenas de personas del público grababan el espectáculo con sus teléfonos móviles.

El resultado ha sido de cuatro personas investigadas por delitos contra la seguridad vial y 43 denunciadas. Además, la Guardia Civil ha asegurado que va a poner el foco en estas exhibiciones temerarias y que continuará vigilando, porque las carreras ilegales pueden acabar en tragedia.

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