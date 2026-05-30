Más agentes, motos contra los patinetes y vigilar el transporte: el plan de los Mossos para acabar con la multirreincidencia

¿Qué está pasando? Con los atracos experimentando una subida del 10%, que suben al 52% en cuanto a asaltos en el interior de un coche, la estrategia de las fuerzas del orden han permitido detener a 28 multirreincidentes en menos de un mes.

Los Mossos d'Esquadra enfrentan un aumento del 10% en delitos, con un preocupante incremento del 52% en robos con fuerza en coches en Cataluña, especialmente en L'Hospitalet. Los ladrones, centrados en robar teléfonos móviles para su reventa, actúan en asaltos de menos de 30 segundos. Para combatir esta problemática, los agentes han implementado un plan enfocado en la seguridad de las calles, que incluye el despliegue de agentes y motos, y mayor vigilancia en el transporte. En el primer mes, han detenido a 28 reincidentes, con tres encarcelados. El 65% de los atracadores son jóvenes de 14 a 35 años, y el 20% son menores.

El modus operandi es el mismo. Asaltos de menos de 30 segundos con un claro objetivo. Con los teléfonos móviles entre ceja y ceja para su reventa. Es cómo actúan. Es la forma de proceder de unos cacos que han supuesto y suponen un problema para los Mossos. Para unos agentes que han diseñado un plan para acabar con la multirreincidencia.

Porque los delitos han aumentado en un 10%. Porque si se habla de robos con fuerza en el interior de un coche el incremento es del 52%. Ante esto, ante unas alarmantes cifras como las que se dan en zonas de Cataluña como L'Hospitalet', los agentes tienen una estrategia.

Una para poner fin, o para dificultar, el proceder de los asaltantes. En el primer mes, a tenor de los datos, ha funcionado. "Se han realizado 28 detenciones de autores con diversos antecedentes. Hay tres que están en la cárcel", cuenta Sonia Rius, jefa de la comisaría de L'Hospitalet de Llobregat.

¿Y qué están haciendo? Enfocarse en la seguridad de las calles. Desplegar agentes, motos para perseguir patinetes y poner más vigilancia en el transporte. Un plan que ya está permitiendo identificar a los atracadores y registrarlos en el sistema que vigila la reincidencia.

"Es básicamente oportunista. Hay muy poca carga probatoria, con pocos testigos", apunta Rius.

El perfil de estos atracadores es el que es. El 65% son jóvenes de entre 14 y 35 años y el 20% son menores de edad. Muchos de ellos están relacionados con peleas y con violencia con armas.