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'016', el teléfono contra la violencia machista

Detenido en Torrent por maltratar de forma continuada a su pareja

El contexto El hombre, de 28 años y que acaba de ser padre, maltrataba de forma continuada a su pareja incluso cuando estaba en avanzado estado de gestación.

La Policía Nacional, en una imagen de archivo. La Policía Nacional, en una imagen de archivo. laSexta

Agentes de la Policía Nacional han detenido este sábado en Torrent (Valencia) a un hombre de 28 años, como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, tras presuntamente agredir física y psicológicamente a su pareja con la que acababa de tener un bebé, incluso cuando esta se encontraba en avanzado estado de gestación.

Las investigaciones, llevadas a cabo por agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer –UFAM- de la Comisaría Local de Policía Nacional de Torrent, se iniciaron el pasado día 19, tras tener conocimiento de que una mujer en situación de vulnerabilidad y con un bebé lactante de dos meses estaría sufriendo constantes episodios de violencia física y psicológica por parte de su pareja, con la cual convivía en el mismo domicilio.

Los agentes averiguaron que los malos tratos habrían comenzado en el momento en que la víctima se quedó embarazada ya que, al parecer, el hombre no quería que esta tuviera al bebé.

Llegó a agredirla físicamente en múltiples ocasiones, incluso cuando se encontraba en el octavo mes de gestación, teniendo esta que huir del domicilio y refugiarse en casa de una vecina para evitar que siguiera golpeándola.

'016', teléfono contra la violencia machista

El '016' es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.

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