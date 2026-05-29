La Generalitat y los sindicatos de profesores llegan a un acuerdo en Cataluña

¿Qué pasará ahora? El acuerdo se someterá a consulta a partir del sábado, por lo que no significa la desconvocatoria automática de las huelgas previstas para la semana que viene.

El Departamento de Educación de la Generalitat y sindicatos de docentes han alcanzado este viernes un acuerdo sobre una mejora de las condiciones laborales, que Ustec someterá a ahora a consulta de sus afiliados y que contempla un incremento retributivo de entorno a más de 400 euros mensuales hasta 2029, que serían de 600 euros más si se incluye la parte estatal.

Así lo ha explicado la portavoz de Ustec —principal sindicato de los docentes—, Iolanda Segura, a la salida de una larga reunión que ha acabado con un consenso entre Educación y la mayor parte de los sindicatos de la mesa sectorial (todos salvo la CGT).

"Tras meses de movilización y medidas de presión y de huelgas con participación masiva, con una presión máxima de todo el colectivo, hemos logrado llegar a una propuesta de preacuerdo que someteremos a consulta del colectivo para que lo ratifique o no", ha dicho Segura, que ha especificado que en principio se iniciará este proceso de consulta a partir de mañana.

La portavoz de Ustec ha indicado que este pacto, que ha calificado como "preacuerdo", no significa la desconvocatoria automática de las huelgas previstas para la semana que viene, si bien ha dicho que es algo que valorarán junto con el resto de organizaciones sindicales.

Incremento salarial y reducción de ratios

En el encuentro —el octavo y que ha durado más de tres horas por la mañana y tres por la tarde, con un receso de cinco horas—, han pactado un incremento acumulado de 384,77 euros en Primaria y 389,50 en Secundaria en la parte autonómica del sueldo.

Esto incluye el nuevo complemento docente de 170 euros mensuales, al que este viernes Educación ha sumado 50 euros más respecto a la propuesta del jueves. Con los incrementos estatales, se llegará a 599,50 euros en Primaria y 633,58 en Secundaria hasta 2029.

También han acordado la convocatoria de 5.000 plazas de cátedras para los profesores de Secundaria (2.500 en 2027 y otras 2.500 en 2028), así como 6.300 dotaciones para la escuela inclusiva; la compensación de los estadios y la disminución "progresiva" de ratios hasta los 20 alumnos en Primaria y 25 en Secundaria.

*Noticia en ampliación

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