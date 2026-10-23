La Sareb desahucia a una mujer víctima de violencia machista, en paro y con dos niños pequeños

El contexto Fuentes de la Sareb explican a laSexta que no tenían constancia de la situación de la vulnerabilidad de la mujer, con la que intentaron contactar en hasta cinco ocasiones. Incluso llegaron a hablar con los servicios sociales, que no eran conscientes de su situación.

El Confidencial informó que la Sareb logró que la Audiencia Provincial de Guadalajara ordenara el desalojo de una mujer en situación vulnerable el 1 de junio. La mujer, desempleada, con dos hijos y víctima de violencia machista, había sido previamente favorecida por un dictamen del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Guadalajara en 2025, que le permitió quedarse en la vivienda. La Sareb intentó contactar con ella sin éxito y no tenía constancia de su vulnerabilidad. La mujer firmó un contrato de alquiler, pero la Sareb lo consideró ficticio y recurrió la sentencia que le daba la razón.

Este jueves, 'El Confidencial' publicó una información que detallaba que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) consiguió el pasado 1 de junio que la Audiencia Provincial de Guadalajara ordenara el desalojo de uno de sus pisos de una mujer en paro, con dos hijos pequeños y víctima de violencia machista, cumpliendo los requisitos para ser considerada como vulnerable.

Según detalla el citado medio, esta resolución corrige un dictamen previo emitido por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Guadalajara, del 16 de octubre de 2025, que dio la razón a la inquilina de la vivienda y le permitió permanecer en la casa.

Fuentes de la Sareb explican a laSexta que esta promoción está en Guadalajara capital y que entró en la Sareb en el año 2024. Ellos mismos trataron de contactar con esta mujer hasta en cinco ocasiones, yendo incluso a su puerta sin obtener respuesta.

En la Sareb hablaron incluso con los servicios sociales y no sabían de su situación. De ahí que en el sistema de la Sareb apareciera que no estaba contactada, no colaborara y por eso no por eso se siguió adelante. Insisten que cualquier persona vulnerable tiene derecho a un contrato social si lo acredita, pero en este caso tenían desconocimiento de su situación.

La mujer, según su versión, encontró una vivienda en la calle Margarita Xirgu del barrio de Las Cañas de Guadalajara, firmando un contrato de alquiler de 600 euros más los suministros del inmueble. Un mes después, según 'El Confidencial', la Sareb le envió una comunicación para avisarle de que debía abandonar inmediatamente la vivienda porque estaba ocupando el inmueble sin ningún tipo de autorización al calificar el contrato como ficticio.

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Guadalajara dio la razón a la demandada, pero la Sareb recurrió automáticamente esa sentencia para recuperar la casa. La mujer aún no ha dejado la vivienda.

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