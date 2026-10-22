Comer de menú cuesta ahora 14,70 euros de media, 50 céntimos más que hace un año

Mientras tanto... Euskadi encabezaría el 'ranking' de comunidades más caras donde comer, mientras que Canarias se posiciona como el lugar más barato.

El precio del menú del día en la hostelería española ha subido un 3,5% en un año, alcanzando los 14,70 euros de media en septiembre, según Hostelería de España y Edenred. Canarias es la comunidad más económica con 13,50 euros, mientras que Euskadi es la más cara con 16,70 euros. Este incremento coincide con un alza generalizada de costes, como el IPC al 4,9% y el aumento de productos energéticos y laborales. Aunque la facturación creció un 2,7% hasta julio, la actividad real cayó un 1,6%. El menú del día es valorado por su precio cerrado y adaptabilidad, con opciones como medio menú y comida para llevar.

El precio del menú del día en la hostelería española asciende a 14,70 euros de media en septiembre, un 3,5% más que hace un año, cuando se situaba en 14,20 euros, según un estudio elaborado por Hostelería de España y Edenred. Así, comer fuera cinco días a la semana es 2,5 euros más caro que hace un año.

Por comunidades, los lugares más baratos para comer de menú serían Canarias y Murcia, con un precio medio de 13,50 euros, seguidas de Extremadura, Asturias y Andalucía donde cuestan unos 14 euros en los tres casos. En el top de los más caros se encontraría Euskadi, donde la media está en 16,70 euros, y Baleares y Cataluña ocupando los puestos dos y tres, con 16 euros y 15,70 euros respectivamente.

Este encarecimiento coincide con un alza generalizado de los costes, pues el índice de precios de consumo (IPC) general de septiembre se situó en el 4,9% interanual por encima de los precios de restauración, que aumentaron un 4,3%. Y a estas cifras se suma el incremento de los productos energéticos (21,7%) –en concreto la electricidad (11,4%)– y el aumento de los costes laborales de la restauración, que avanzaron un 1,5 % en el primer semestre.

Según los precursores del estudio, esta situación "continúa estrechando los márgenes de los establecimientos" ya que, aunque la facturación de la restauración creció un 2,7% de media hasta julio, la evolución de la actividad tras eliminar el efecto de los precios mostró una caída del 1,6 %. Además, han recordado que el menú del día es "un recurso económico especialmente relevante para las personas trabajadoras que comen fuera de casa durante su jornada laboral".

Entre las razones para elegirlo, el precio cerrado y previsible es el principal motivo para un 34,5% de los establecimientos, seguido de la comida casera o tradicional para un 21,8% y la rapidez durante la jornada laboral para un 19,3 %, además de la mejor relación calidad-precio frente a pedir a la carta en el 13,4 % de las respuestas.

Asimismo, el análisis ha destacado que la adaptación a distintas necesidades alimentarias "está ampliamente extendida": el 47,1 % de los restaurantes ofrece medio menú y la opción "para llevar" ya está implantada en el 68,7 % de los establecimientos.