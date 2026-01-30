Homicidio en Bilbao: detenida una mujer de 55 años tras confesar el asesinato de su pareja

Imagen de archivo de un agente de la Ertzaintza

Un trágico suceso ha conmocionado a la ciudad de Bilbao. La Ertzaintza ha detenido en la mañana de este viernes a una mujer de 55 años que ha confesado haber matado a su pareja, un hombre de 67 años de edad, en su domicilio del barrio bilbaíno de Uribarri, según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad.

Agentes de la Policía vasca se han desplazado hasta el domicilio de la pareja, en el quinto piso del número 12 de la calle Maurice Ravel, tras recibir pasadas las 10:00 horas un aviso de un presuntohomicidio.

Los agentes han encontrado en el interior de la vivienda el cuerpo del hombre con claros síntomas de haber sufrido una muerte violenta. La mujer, que también se encontraba en el domicilio, ha confesado a los ertzainas que ella había matado a su pareja, por lo que ha sido detenida como autora del homicidio.

Así, la Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se ha producido el crimen. En este mismo contexto, han averiguado que no constaban denuncias previas en esta pareja.

Tras conocer los hechos, la detenida ha sido conducida en un coche patrulla a dependencias policiales custodiada por varios ertzainzas. En la vivienda, tanto agentes como la Policía Científica han seguido recabando datos y recogiendo evidencias.

Por su parte, la víctima regentaba un bar en el barrio, donde residía desde hace muchos años, según han señalado varios vecinos. Es por ello que era muy conocido entre sus vecinos.

