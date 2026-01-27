Ahora

Caos en Rodalies

Junts estudia llevar a Renfe y Adif a los tribunales y pide que asuman el coste de las incidencias en Rodalies

Los detalles El portavoz del partido independentista en el Parlament, Salvador Vergés, reclama al Govern que emprenda acciones legales contra las dos empresas estatales por el caos ferroviario de la última semana.

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Junts vuelve a elevar el tono. Tras los ceses del director de Rodalies, Josep Enric Garcia Alemany, y el responsable técnico de Adif, Raúl Míguez Bailo, el partido de Carles Puigdemont considera que la respuesta del Gobierno de España a la crisis que ha vivido el sistema ferroviario catalán en los últimos días no es suficiente. Por ello, el portavoz del partido independentista en el Parlament, Salvador Vergés, ha reclamado al Govern de la Generalitat que lleve a Renfe y Adif a los tribunales por su "responsabilidad civil y penal" en el colapso de Rodalies. Además, advierte que si Salvador Illa no asume esta iniciativa como president, Junts está "estudiando" hacerlo como partido.

De esta forma, el partido nacionalista plantea que sean Renfe y Adif quienes asuman tanto los costes directos como los indirectos del "colapso de la última semana", que se ha traducido en la concatenación de cortes y suspensiones del servicio tras el fatídico accidente en Gélida (Barcelona) que se saldó con un muerto. "Pimec ya hablaba de un coste de 9 millones de euros diarios", ha afirmado Vergés, tratando de cuantificar los costes que su formación reclamará a las dos empresas estatales dependientes del Ministerio de Transportes.

Además, Junts ha puesto sobre la mesa la transferencia del 100% de Rodalies hacia la Generalitat en lugar del 49% que incluye el acuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana.

Junts denuncia la "desinversión endémica" y pide a ERC romper con el Gobierno

En su rueda de prensa, Junts también ha urgido a ERC que retire su apoyo parlamentario al PSOE en el Congreso de los Diputados por la "falta de inversión endémica y premeditada" del Ministerio de Transportes en Rodalies, una cuestión que, para, Vergés, es causa directa de los incidentes que se han producido en el sistema ferroviario catalán en la última semana.

Además, la formación independentista ha asegurado que no era necesario una suspensión total del servicio durante el fin de semana y que, en su lugar, hubiese bastado con una serie de cortes quirúrgicos en puntos estratégicos de la red. Por ello, han pedido la dimisión de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El paro baja del 10% por primera vez desde 2008 tras sumar 605.000 ocupados en 2025, nuevo máximo histórico
  2. La revalorización de las pensiones, otra vez en juego: llega al Congreso dependiendo de Junts y el 'no' adelantado del PP por llevarlo con otras medidas
  3. Un documento del Gobierno demuestra que Puente sí dio un dato erróneo: apuntaba al "reemplazo completo del carril" en el tramo del accidente
  4. Cambio de estrategia de Trump: el líder del ICE, Gregory Bovino, sale de Minnesota tras el asesinato de dos civiles
  5. Comisión de investigación de la DANA, en directo | Bernabé defiende que "cumplió con su obligación" el día de la DANA y acusa al PP de "romper la custodia" que el 112 debía hacer de las llamadas
  6. Casi toda España, en alerta amarilla y naranja por lluvia, viento, nieve y oleaje por la borrasca Joseph