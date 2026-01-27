Junts estudia llevar a Renfe y Adif a los tribunales y pide que asuman el coste de las incidencias en Rodalies

Los detalles El portavoz del partido independentista en el Parlament, Salvador Vergés, reclama al Govern que emprenda acciones legales contra las dos empresas estatales por el caos ferroviario de la última semana.

Junts ha intensificado su crítica al Gobierno español tras el colapso del sistema ferroviario catalán. Después del cese de responsables de Rodalies y Adif, el partido de Carles Puigdemont considera insuficiente la respuesta gubernamental y ha instado al Govern a llevar a Renfe y Adif a los tribunales por su "responsabilidad civil y penal". Además, Junts exige que ambas empresas asuman los costes del colapso, estimados en 9 millones de euros diarios, y propone la transferencia total de Rodalies a la Generalitat. También ha pedido a ERC que retire su apoyo al PSOE por la "falta de inversión" en Rodalies y ha solicitado la dimisión de la consellera Sílvia Paneque.

Junts vuelve a elevar el tono. Tras los ceses del director de Rodalies, Josep Enric Garcia Alemany, y el responsable técnico de Adif, Raúl Míguez Bailo, el partido de Carles Puigdemont considera que la respuesta del Gobierno de España a la crisis que ha vivido el sistema ferroviario catalán en los últimos días no es suficiente. Por ello, el portavoz del partido independentista en el Parlament, Salvador Vergés, ha reclamado al Govern de la Generalitat que lleve a Renfe y Adif a los tribunales por su "responsabilidad civil y penal" en el colapso de Rodalies. Además, advierte que si Salvador Illa no asume esta iniciativa como president, Junts está "estudiando" hacerlo como partido.

De esta forma, el partido nacionalista plantea que sean Renfe y Adif quienes asuman tanto los costes directos como los indirectos del "colapso de la última semana", que se ha traducido en la concatenación de cortes y suspensiones del servicio tras el fatídico accidente en Gélida (Barcelona) que se saldó con un muerto. "Pimec ya hablaba de un coste de 9 millones de euros diarios", ha afirmado Vergés, tratando de cuantificar los costes que su formación reclamará a las dos empresas estatales dependientes del Ministerio de Transportes.

Además, Junts ha puesto sobre la mesa la transferencia del 100% de Rodalies hacia la Generalitat en lugar del 49% que incluye el acuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana.

Junts denuncia la "desinversión endémica" y pide a ERC romper con el Gobierno

En su rueda de prensa, Junts también ha urgido a ERC que retire su apoyo parlamentario al PSOE en el Congreso de los Diputados por la "falta de inversión endémica y premeditada" del Ministerio de Transportes en Rodalies, una cuestión que, para, Vergés, es causa directa de los incidentes que se han producido en el sistema ferroviario catalán en la última semana.

Además, la formación independentista ha asegurado que no era necesario una suspensión total del servicio durante el fin de semana y que, en su lugar, hubiese bastado con una serie de cortes quirúrgicos en puntos estratégicos de la red. Por ello, han pedido la dimisión de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque.

