Ni los reyes posaron con políticos junto al Iryo, ni el Gobierno regala dinero para redes de otros países: los bulos tras el accidente de Adamuz

Los detalles En redes sociales hay vídeos que usan imágenes de vías ferroviarias de otros países moviéndose mientras pasa el tren para intentar hacerlas pasar por las nuestras.

El accidente ferroviario de Adamuz ha sido objeto de desinformación, con imágenes manipuladas y bulos que han circulado ampliamente. 'Newtral' ha desmentido estas falsedades, que han llegado incluso a la política. José Antonio Fúster, de Vox, culpó al Gobierno, alegando que el accidente coincide con la financiación ferroviaria en otros países. Usuarios en redes sociales han difundido ideas erróneas sobre supuestos regalos económicos a países como Vietnam y Egipto, cuando en realidad son créditos a devolver. También se han difundido falsos rumores sobre la Cruz Roja y la visita de los reyes al lugar del accidente. Desde laSexta, se insta a buscar información veraz en medios de comunicación confiables.

Varias fotografías que se han hecho virales sobre el accidente ferroviario de Adamuz son en realidad falsas. Se trata de imágenes manipuladas y analizadas por 'Newtral' que son solo uno de los muchos bulos que han aparecido en los últimos días.

La desinformación sale de las redes, aunque también llega a la política. José Antonio Fúster, portavoz de Vox, señaló el pasado lunes al Ejecutivo, afirmando que el accidente "coincide con la decisión del Gobierno de destinar parte del dinero del bolsillo de los españoles para financiar redes ferroviarias en otros países".

Estos bulos afirman que el Gobierno regala dinero a otros países. "Vamos a pagar con nuestros impuestos el AVE en Vietnam", declaró en su perfil de X el usuario @Anonymous_TA, mientras que Francisco Bernabé, senador por el PP de Murcia, quien dijo en la misma red social que "para el Corredor Mediterráneo" les "dicen que no tienen pasta, pero sí la tienen para regalársela a un metro en Egipto".

En la misma línea, el usuario @Manotepas criticó "la donación de 247 millones para trenes en Marruecos". Sin embargo, lo cierto es que se trata de créditos que deben gastarse contratando a empresas españolas, y que se deben devolver.

Y hay más bulos, como el de asumir que la Cruz Roja no participó en el rescate, o el "posado" de los reyes Letizia y Felipe VI y varios dirigentes políticos junto al tren accidentado, en el que no posaban, sino que atendían las señalizaciones del ministro Puente sobre el otro tren afectado, justo frente a ellos.

Además, hay vídeos que usan imágenes de vías ferroviarias moviéndose mientras pasa el tren en otros países para intentar hacerlas pasar por las nuestras, cuando no lo son. Bulos, que desde laSexta desmentimos, y les instamos a informarse a través de medios de comunicación, en lugar de por redes sociales.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.