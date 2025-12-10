Una tercera menor sufrió complicaciones en una clínica de Paterna tras sedarla el anestesista detenido por homicidio imprudente en Alzira

Cartel de la clínica dental de Alzira investigada por la muerte de una menor y la hospitalización de otra.

Los detalles La niña de 5 años fue atendida en una clínica de Paterna el día anterior a lo ocurrido con las otras dos menores y tuvo que acudir a un hospital al sufrir complicaciones por la anestesia.

Una niña de 5 años sufrió complicaciones tras recibir anestesia en una clínica dental de Paterna, Valencia, aplicada por el mismo anestesista implicado en otros casos recientes. Este anestesista, detenido por homicidio imprudente, sedó a una niña de 6 años que falleció tras un tratamiento dental en Alzira y a otra de 4 años que estuvo hospitalizada. El anestesista, de 43 años, fue liberado con medidas cautelares, incluyendo la retirada de su pasaporte. La dueña de la clínica de Alzira está acusada de omisión del deber de socorro y contra la salud pública, ya que la clínica no tenía autorización para realizar sedaciones intravenosas.

Una niña de 5 años sufrió trastornos de salud por la anestesia recibida una clínica dental privada de Paterna (Valencia) practicada por el mismo anestesista que sedó a la niña de 6 años fallecida el pasado 20 de noviembre tras ser atendida en una clínica de Alzira y a otra de 4 que estuvo ingresada en un hospital.

La niña de 5 años fue atendida en una clínica de Paterna el día anterior a lo ocurrido con las otras dos menores y tuvo que acudir a un hospital al sufrir complicaciones por la anestesia, según han confirmado a EFE fuentes de la Policía Nacional.

La Policía continúa investigando los hechos ocurridos en la clínica de Alzira a raíz de un tratamiento dental el pasado 20 de noviembre, tras el cual falleció la niña de 6 años y otra estuvo ingresada varios días en el hospital Clínico de València.

El anestesista, que acudía a varios lugares de trabajo, quedó el pasado 4 de diciembre en libertad con medidas cautelares, según acordó la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de Alzira, después de ser detenido el día anterior por homicidio imprudente.

La jueza consideró que no se daban las condiciones para dictar la prisión provisional solicitada por el Ministerio Público debido a que no ha apreciado riesgo de fuga, por encontrar acreditado suficiente arraigo en España del detenido, ni de destrucción de pruebas.

El hombre, de 43 años, deberá comparecer de forma periódica ante el juzgado, y además, se le ha retirado el pasaporte y no podrá salir de del territorio nacional. El anestesista queda investigado en una causa abierta por los delitos de homicidio por imprudencia profesional, lesiones por imprudencia profesional, hurto y omisión del deber de socorro, sin perjuicio de ulterior calificación conforme avance la investigación.

Por su parte, la dueña de la clínica dental privada de Alzira, de 50 años, está acusada de los delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública. La Conselleria de Sanidad informó de que esta clínica dental privada no tiene autorización sanitaria para técnicas de actividad de anestesia, lo que incluye la sedación con fármacos intravenosos como se le practicó a la menor, de modo que únicamente está autorizada para "administrar sin más autorización anestésicos locales".

El pasado 20 de noviembre una niña de 6 años ingresó, minutos antes de las 17 horas, en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria tras haber sido atendida esa misma mañana en una clínica dental privada y los facultativos intentaron su reanimación, sin éxito.

Previamente, a las 15:11 horas había acudido al mismo hospital otra niña, de 4 años, que también había sido atendida esa mañana en la misma clínica dental, con episodio de fiebre, vómitos y somnolencia y fue trasladada al hospital Clínico de València, donde fue atendida en la UCI pediátrica, y fue dada de alta varios días después.

