Cataluña obliga a llevar mascarilla en centros sanitarios y residencias por el avance de la gripe

Ante el aumento de las infecciones respiratorias, especialmente de gripe, el Govern de la Generalitat de Catalunya decretará como obligatorio el uso de las mascarillas en centros sanitarios, residencias de ancianos y centros de personas con discapacidad a partir del próximo miércoles 10 de diciembre. La medida tendrá una vigencia inicial de 15 días. Se recuerda que el cubrebocas se tiene que ajustar bien a la cara y tiene que cubrir la nariz, la boca y la barbilla.

Esta medida se ha adoptado después de que la incidencia de la gripe, así como de otras infecciones respiratorias, se haya incrementado un 50% en tan solo una semana, según ha informado en un comunicado el Departament de Salut al que ha tenido acceso laSexta. En este sentido, durante la semana del 1 al 7 de diciembre la frecuencia estimada se encuentra en 419 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supera el nivel de trasmisión muy alto.

Del mismo modo, Salut ha recordado que la gripe se ha adelantado cuatro semanas respecto a temporadas anteriores y que la variante predominante es la 'K'. Igualmente, ha señalado que esta enfermedad tiene especial impacto en personas mayores de 65 años; niños menores de cinco; mujeres embarazadas, así como personas inmunodeficientes.

Además, ha detallado que en periodos de máxima incidencia de la enfermedad la capacidad de respuesta del sistema sanitario se puede ver comprometido. De hecho, los ingresos hospitalarios ya han superado los picos de la temporada 2022-2023 y dada la tendencia que están siguiendo los contagios, es probable que superen también los de las temporadas gripales 2023-24 y 2024-25.

¿Dónde será obligatorio llevar puesta la mascarilla?

La medida entrará en vigor a partir de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y afectará a todas las personas que a partir de los seis años. A propósito, estos son los lugares en los que será obligatoria:

Centros de atención primaria (JEFE)

Centros de atención hospitalaria

Centros de atención intermedia

Centros de atención a la salud mental

Residencias de gente mayor

Centros residenciales para personas con discapacidad

Cabe destacar que la medida afecta tanto a las personas trabajadoras, visitantes y pacientes. No obstante, las personas ingresadas no tendrán que llevarla cuando se encuentren dentro de su habitación.

¿Qué personas estarán exentas de llevar la mascarilla?

Personas con enfermedades o dificultades respiratorias que se puedan agravar con el uso de mascarilla

Personas que, por su discapacidad o dependencia, no puedan quitársela de manera autónoma

Situaciones en que la mascarilla sea incompatible con la naturaleza de la actividad (según criterio sanitario)

Con todo, Cataluña se une a la Región de Murcia como autonomías en las que es obligatorio el uso de las mascarillas. En otras como Andalucía, Galicia, Castilla y León, Comunitat Valenciana o Aragón su uso es solo recomendable.

