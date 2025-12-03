Mascarilla, teletrabajo y vacuna: este es el plan de Sanidad para poner fin a la epidemia de gripe

Los detalles Con los datos disparados, Sanidad ha presentado un plan a las comunidades que incluye mascarilla, teletrabajo y vacuna, en función de varios escenarios: 0, 1, 2 y 3. Las comunidades son las que declararán el nivel de riesgo en función de determinadas variables; como la tasa hospitalaria, las camas ocupadas o el número de habitantes.

Los hospitales están desbordados por la gripe, con camas en pasillos y largas esperas. Ante el aumento de casos, Sanidad presenta un plan a las comunidades autónomas que incluye el uso de mascarillas, teletrabajo y vacunación, según diferentes escenarios. Madrid, sin embargo, presentaba su propio plan. El plan de Sanidad, en cambio, ha sido aprobado por unanimidad y contempla cuatro escenarios: desde un nivel interepidémico hasta un riesgo epidémico alto, con medidas como el uso de mascarillas, reubicación de trabajadores con síntomas y refuerzo de ventilación. Este miércoles, Sanidad explicará el plan en la comisión de salud para coordinar acciones.

Los hospitales empiezan a estar desbordados por la gripe, con camas en los pasillos y con esperas eternas. Con los datos disparados, Sanidad ha presentado un plan a las comunidades que incluye mascarilla, teletrabajo y vacuna, en función de varios escenarios. Algunas, como Madrid, vuelven a apostar por la bronca: el gobierno de Ayuso tiene su propio plan. No obstante, según ha podido confirmar laSexta, el plan ha salido adelante con el apoyo de todas las regiones.

Son cuatro los escenarios que plantea Sanidad. Un escenario 0, con situación interepidémica. Si hay síntomas siempre hay que llevar mascarilla a partir de seis años y es recomendable vacunarse.

Un escenario 1 cuando los indicadores de transmisión aún estén en nivel bajo o moderado. Donde se recomienda a las personas con síntomas usar mascarilla y minimizar las interacciones. Y si el puesto lo permite, teletrabajar. En residencias se reubicará a los trabajadores con síntomas y se recomienda una baja. Y en áreas vulnerables de hospitales y centros de salud recomiendan usar mascarilla a pacientes, acompañantes y personal sanitario.

El escenario 2 contempla un nivel alto en los indicadores. La mascarilla, entonces, será recomendada en salas de esperas o urgencias hospitalarias. Y se valorará si se hace obligatoria según la situación de cada centro. Se reforzará la ventilación y limpieza, y recomendarán llevar mascarillas a quienes interactúen con personas con síntomas.

El escenario 3 implica tener los indicadores en nivel alto. Si hay riesgo epidémico, se podrán adoptar medidas adicionales y excepcionales. Las comunidades son las que declararán el nivel de riesgo en función de determinadas variables; como la tasa hospitalaria, las camas ocupadas o el número de habitantes.

Este miércoles Sanidad ha explicado este plan de medidas contra los virus respiratorios a las comunidades en la Comisión de Salud, con el objetivo de coordinar actuaciones. Ya lo intentó poner en marcha el año pasado. Y también hay algunas, como la Comunidad de Madrid, que han mostrado objeciones. Consideran que hay deficiencias técnicas que hay que corregir.

