Tras el rastro de las VPP de Alicante: la jueza vuelve a citar como testigos a los tres funcionarios que no comparecieron el viernes

Los detalles La cita será el 20 de mayo y la notificación la efectuará la unidad de la Policía Nacional adscrita a los juzgados tras la incomparecencia en la primera citación judicial.

La magistrada que investiga las irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública en Alicante ha vuelto a citar a tres funcionarios del Ayuntamiento para que declaren como testigos el 20 de mayo. Los funcionarios, Paloma Romero, Pablo Torregrosa y Antonio Faura, deberán aclarar su papel en el escándalo de la promoción Les Naus. La citación anterior no fue atendida, por lo que ahora la notificación será realizada por la Policía Nacional. Además, se ha aplazado al 20 de mayo la declaración de uno de los adjudicatarios investigados. El vicealcalde, Manuel Villar, ha cuestionado la responsabilidad del Ayuntamiento en el procedimiento judicial.

La magistrada que instruye la causa de las viviendas de protección pública (VPP) de Alicante ha vuelto a citar para el próximo 20 de mayo para que declaren como testigos a los tres funcionarios del Ayuntamiento que no comparecieron el pasado viernes, tras una primera citación, según fuentes jurídicas a laSexta.

Los tres deberán aclarar su papel en el escándalo de la promoción Les Naus en el marco de la causa que investiga las irregularidades en la adjudicación de viviendas públicas en la zona de la Playa de San Juan. Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, quien ha indicado que la citación para el 8 de mayo se cursó a través de un oficio remitido a la dirección de correo electrónico del propio Ayuntamiento de Alicante, "la misma a través de la que se requirió en su día el expediente administrativo".

La magistrada, titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, citará para el próximo 20 de mayo a la jefa del servicio municipal de Gestión Patrimonial, Paloma Romero; el técnico de Gestión Patrimonial Pablo Torregrosa y el arquitecto jefe del departamento técnico de control de obras, Antonio Faura, según ha detallado EFE.

Ahora la notificación la efectuará la unidad de la Policía Nacional adscrita a los juzgados. Igualmente, la magistrada ha dejado sin efecto la citación para el próximo 5 de junio de uno de los adjudicatarios en calidad de investigado, y se ha aplazado al mismo día que los funcionarios, el 20 de mayo.

En la comisión municipal que investiga las posibles irregularidades en la adjudicación de esas viviendas de protección pública en la zona de la Playa de San Juan celebrada este lunes, el vicealcalde, Manuel Villar, ha explicado a preguntas de la oposición que va a preguntar qué ha ocurrido con esa notificación a los funcionarios y ha argumentado que "no es muy normal que se le cargue la responsabilidad de un procedimiento judicial al ayuntamiento".

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