El futbolista Rafa Mir, procesado por delito de agresión sexual con violencia

La juez de la Plaza número 8 del Tribunal de Instancia de Llíria ha procesado a los futbolistas Rafa Mir y Pablo J.G. por delitos de agresión sexual. Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, existen indicios de que Rafa Mir agredió sexualmente a una chica en dos ocasiones en su domicilio de Bétera. También se acusa a Pablo J.G. de agresión sexual sin acceso carnal y lesiones leves a otra chica en el mismo lugar. La juez ha impuesto fianzas de 12.500 euros para Mir y 5.000 euros para Pablo J.G., y ha citado a ambos para declarar el 13 de octubre, con Mir compareciendo telemáticamente.

La juez titular de la Plaza número 8 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria ha procesado a los futbolistas Rafa Mir y Pablo J.G. por sendos delitos de agresión sexual, en el primer caso con acceso carnal y empleo de violencia.

Fuentes jurídicas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana trasladan a laSexta que la instructora entiende que de las diligencias practicadas durante la instrucción de la causa existen indicios y no meras sospechas que apuntan a que Rafa Mir agredió sexualmente en dos ocasiones a una de las dos chicas a las que él, Pablo J.G. y otro amigo, habían conocido previamente en una discoteca de Valencia.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 1 de septiembre de 2024 en el domicilio del ahora jugador del Elche CF, en una urbanización de la localidad valenciana de Bétera, concretamente en la piscina y en un cuarto de baño.

Fianzas para ambos

La juez también aprecia indicios de comisión de un delito de agresión sexual sin acceso carnal y de un delito leve de lesiones por parte del otro procesado, Pablo J.G., respecto a una segunda chica, hechos ocurridos igualmente en la piscina de la casa de Rafa Mir.

La juez ha requerido a Mir que preste una fianza de 12.500 euros y a Pablo J.G. para que lo haga en la cuantía de 5.000 euros a fin de asegurar sus respectivas responsabilidades civiles en caso de que resultaran condenados.

Asimismo, ha citado a ambos para realizar la declaración indagatoria prevista en el procedimiento del sumario el próximo 13 de octubre. No obstante, en el caso de Rafa Mir, a petición de su representación legal, esa comparecencia se efectuará por medios telemáticos.

