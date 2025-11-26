"Me manoseaba y me toqueteaba": una operaria de limpieza relata cómo logró zafarse de su agresor mientras trabajaba en un parque en Badajoz

Los detalles El hombre se le había acercado minutos antes mientras trabajaba. Primero se quedó en shock, nos cuenta, pero después, luchó para zafarse. Y lo consiguió gracias a que hace mucho deporte y está en buena forma física.

Belén, operaria de limpieza del ayuntamiento, fue abordada por un hombre mientras trabajaba en la calle. Gracias a su buena forma física, resultado de practicar crossfit y atletismo, logró escapar. Sin embargo, con determinación y sangre fría, regresó para fotografiar y grabar vídeos de su agresor, proporcionando pruebas cruciales para su detención. "No me podía ir y que esto le pasara a otra persona o niña", comentó Belén. Su valentía no solo permitió la captura del individuo, sino que también podría haber evitado futuras agresiones. Aunque pasó días difíciles, hoy se siente orgullosa de su acción.

Ya más tranquila, Belén nos cuenta cómo la abordó su agresor. "Noto que me hacen un gancho y empiezan a toquetearme y babosearme", relata. La agresión iba a más e intentó llevarla a la fuerza hasta un viejo sofá abandonado.

Pero no se marchó. Con toda su decisión y sangre fría volvió para hacer vídeos y fotos a su presunto agresor y tener pruebas. "No me podía ir y que esto le pasara a otra persona o niña", señala ella.

Grabó vídeos en los que se le reconocía muy bien al agresor, que ayudaron a detenerlo a los pocos días. "He pasado unos días regular hasta que lo han detenido", confiesa Belén. Hoy, lo cuenta orgullosa sabiendo que su acción, valiente, puede haber evitado más agresiones.

