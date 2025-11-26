"Me manoseaba y me toqueteaba": una operaria de limpieza relata cómo logró zafarse de su agresor mientras trabajaba en un parque en Badajoz

Ahora

Un hombre abordó a Belén, operaria de limpieza del ayuntamiento, en mitad de la calle cuando estaba trabajando. Ella dice que su buena forma física -practica crossfit y atletismo- le ayudó a escapar. Pero, con toda la sangre fría, volvió para sacarle fotos a su agresor y lograr así que le detuvieran.

Ya más tranquila, Belén nos cuenta cómo la abordó su agresor. "Noto que me hacen un gancho y empiezan a toquetearme y babosearme", relata. La agresión iba a más e intentó llevarla a la fuerza hasta un viejo sofá abandonado.

Pero no se marchó. Con toda su decisión y sangre fría volvió para hacer vídeos y fotos a su presunto agresor y tener pruebas. "No me podía ir y que esto le pasara a otra persona o niña", señala ella.

Grabó vídeos en los que se le reconocía muy bien al agresor, que ayudaron a detenerlo a los pocos días. "He pasado unos días regular hasta que lo han detenido", confiesa Belén. Hoy, lo cuenta orgullosa sabiendo que su acción, valiente, puede haber evitado más agresiones.

