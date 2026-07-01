¿Quién lanzará el 'txupinazo' de las fiestas de San Fermín en 2026?

Ambiente en la plaza del ayuntamiento de Pamplona momentos antes del chupinazo que da comienzo a las fiestas de San Fermín

El lunes 6 de julio, la plaza del Ayuntamiento de Pamplona se abarrota para dar el pistoletazo de salida a las fiestas de San Fermín: quien lanza el chupinazo es elegido democráticamente por el pueblo navarro.

Pamplona ya se prepara para sus fiestas mayores, las de San Fermín 2026. El mismo día del copatrón de Navarrae, el 7 de julio, arrancan los tradicionales encierros de San Fermín, pero el pistoletazo de salida se da un día antes. Siempre, el 6 de julio, caiga en el día que caiga, la plaza consistorial de la capital navarra se abarrota —hasta su máximo, siempre— para teñirse de blanco y rojo a la espera de que alguien lance el chupinazo.

Desde el balcón del ayuntamiento, fue la organización palestina Yala Nafarroa la que dio comienzo a las fiestas al grito de ¡Palestina libre!; un año antes, lo hizo el grupo de danzas Duguna; y antes, en 2023, fue el presidente de Osasuna, Luís Sabalza, después de una temporada que llevó a los rojillos a entrar en la Conference League y acabar subcampeón en la Copa del Rey.

En 2026, los encargados de lanzar el 'txupinazo' serán los representantes de la Subdirección de Urgencias de Navarra, en homenaje al trabajo de los sanitarios durante las fiestas y, en especial, a los dispositivos que se llevan a cabo durante los encierros. La Subdirección de Urgencias navarra competía con otras cuatro candidaturas. Igual que para seleccionar el cartel de las fiestas, la elección del lanzador del chupinazo es democrática: durante unas dos semanas, los pamploneses y pamplonesas pudieron votar a su candidato favorito, con unos resultados que quedaron de la siguiente manera:

Subdirección de Urgencias de Navarra → 32,15% de los votos

Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista → 24,33%

Coral Santiago de la Txantrea → 22,39%

Federación Navarra de Pelota / Nafarroako Euskal Pilota Federakuntza → 11,94%

Mujeres Investigadoras del Sistema Navarro de I+D+i → 9,17%

La candidatura de la Subdirección de Urgencias fue una propuesta de la peña La Escalerica de San Fermín, con el objetivo de "visibilizar y destacar la labor de los sanitarios de urgencias durante las fiestas de San Fermín, sobre todo, por el despliegue que se realiza cada día para cubrir los encierros y atender cualquier percance que en ellos se produzca", según explican desde el consistorio.

Se trata de uno de los "dispositivos sanitarios más avanzados y reconocidos internacionalmente" por sus capacidades técnicas, profesionales y de coordinación. "Pero, al margen de estas características, con la candidatura también se buscaba reconocer a cada uno de los profesionales que cada día colaboran con este servicio, por su cercanía, entrega, compromiso y vocación de servicio", apuntan desde el Ayuntamiento.

El 'txupinazo', de origen republicano a la apropiación de Falange

El lanzador del chupinazo se elige democráticamente desde 2026, pero su origen es anterior: durante la Segunda República española, un pamplonés llamado Juanito Etxepare, dueño de un estanco, lanzó el cohete por primera vez en 1931 "a pie de calle", rodeado de jóvenes, desde la plaza del Castillo. Fue visto, según relata el periodista e historiador Iván Giménez al diario vasco 'Gara', como un acto "popular, espontáneo" y horizontal, impulsado "por un trabajador", que se repitió varios años, hasta que en 1936 Etxepare fue fusilado por el bando sublevado.

Según cuentan desde Sanfermin.com, la costumbre fue "retomada" en 1939 por Joaquín Ilundáin, teniente de alcalde de la ciudad, e institucionalizada dos años después. Giménez, por su parte, sugiere que Ilundáin y el periodista José María Pérez Salazar, colaborador del periódico falangista 'Arriba España', no retomaron esta iniciativa sino que se apropiaron de la idea de Etxepare y la trasladaron al balcón del Ayuntamiento, alejándola así del pueblo. "El 'txupinazo' se convirtió en una herramienta para la estrategia política", señala Giménez, añadiendo que además el alcalde se "arrogó" la potestad de elegir quién es la persona que lo lanza cada año, aunque fue el propio Ilundáin quien lo lanzó durante los primeros años.

Durante el franquismo, era habitual que la mecha del cohete la prendiera una persona vinculada al Ayuntamiento de Pamplona, aunque en 1964 se hizo una excepción y se permitió que inaugurara las fiestas de San Fermín alguien ajeno a la ciudad navarra: el entonces ministro de Información y Turismo (y después presidente de la Xunta de Galicia), Manuel Fraga Iribarne. Otras figuras importantes del deporte también gozaron de este privilegio, según Sanfermin.com, y desde el inicio de la democracia, en 1979, se cambió el criterio de lanzamiento: el entonces alcalde, Julián Balduz Calvo, decidió que fuera un grupo municipal cada año, en orden de mayor a menor representación, el que lanzara el cohete cada año.

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