Casi 30 años de carrera
Muere de manera repentina Gabriel Relaño, Gabi, periodista en Antena 3
La presentadora Sandra Golpe ha sido la encargada de anunciar la triste noticia, que ha dejado "roto" a todo el equipo de Antena 3. Gabriel Relaño ha trabajado para esta cadena durante casi 30 años.
"Es muy difícil para nosotros decirle adiós de repente": con estas palabras, la presentadora de Antena 3 Sandra Golpe anunciaba la muerte de su compañero, el reportero andaluz Gabriel Relaño, después de casi tres décadas de carrera periodística en la cadena. Sin dar mayor información, Golpe ha despedido a una "gran persona" y a un "periodista espectacular" y ha enviado un fuerte abrazo a la familia. "Estamos rotos", explicaba, visiblemente emocionada.
Golpe ha destacado cómo Relaño "siempre supo preguntar y poner y arte" a todo tipo de noticias tras casi tres décadas de trayectoria en Antena 3, definiéndolo como un periodista que más que perseguir titulares, perseguía historias. Además del periodista, el equipo de Antena 3 se ha despedido de quien siempre han conocido como Gabi, un "compañero brillante", "enciclopedia humana" y una persona "sensible, de fina ironía y humor descacharrante y contagioso".
"Y, sobre todo, era un amigo, hijo, hermano y padre muy querido", ha añadido. "Gabi, te queremos".
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido