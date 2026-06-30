'La Cuadrilla', el cartel ganador del concurso de San Fermín 2026, recoge todos los 'momenticos' de las fiestas

Marta Garatea Almagro tiene 31 años y ha sido, por votación popular, la ganadora del concurso de carteles de San Fermín 2026. Las fiestas de Pamplona arrancan con el 'txupinazo', en vísperas de los populares encierros.

"No me quería dejar ninguna escena por representar, ya que [las de San Fermín] son unas fiestas con mucha magia": con estas palabras celebraba Marta Garatea Almagro, de 31 años, haber ganado el concurso de carteles de San Fermín 2026. Lo hizo con una obra elegida por casi el 25% del voto popular en un año en el que se han batido todos los récords de participación. Más de 10.700 personas participaron en el proceso para elegir el mejor cartel, pese a que este año hubo cuatro días menos para votar.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, presentó a Garatea Almagro y su cartel, 'La Cuadrilla', preseleccionado junto a otras nueve obras entre los cerca de medio millar de trabajos que se presentaron al certamen. Es la primera vez que los Sanfermines se verán representados por un cartel que recoja gran parte de los 'momenticos' de la fiesta, según ha señalado el Ayuntamiento de Pamplona, que recuerda que tradicionalmente los carteles elegidos se centran "en un único elemento": los encierros, los gaiteros, los toros, el 'txupinazo', los 'dantzaris' o los corredores.

Marta Garatea Almagro, con el cartel de San Fermín 2026 en el Ayto. de Pamplona

Diseñado a mano con Procreate y retocado en Photoshop, el cartel se estructura en una composición dividida en cuatro partes: el título, el marco, la cuadrilla en el centro y la Ciudadela de noche. En la imagen, el propio San Fermín se integra en esa cuadrilla que desayuna chocolate con churros en un banco de la Taconera, un céntrico parque del casco histórico de Pamplona.

El marco recorre visualmente las diferentes imágenes de las fiestas de San Fermín, con momentos tan significativos como los bailes de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, la salida de las peñas, la tómbola, los pinchos, el encierro, los bailables, y las jotas desde los balcones, entre otros. Sobre 'La Cuadrilla', un plano nocturno de la Ciudadela, con juegos artificiales en el centro.

Predominan los tradicionales colores blanco y rojo, pero también hay toques en otros tonos, que aportan calidez y energía. El jurado encargado de la preselección destacó cómo 'La Cuadrilla' consigue reflejar "la riqueza de momentos, tradiciones y vivencias que conforman las fiestas" en una obra "muy viva" que además de evocar el carácter colectivo y participativo, "contribuye a esa sensación de intensidad y desenfreno propia de los Sanfermines".

Precisamente acerca del color se expresó la autora, que quiso destacar muchos de los elementos de los Sanfermines "con cariño, mucho detalle y color". "No me quería dejar ninguna escena por representar, ya que son unas fiestas con mucha magia, donde se hace mucha piña y me encantaría que todos nos viéramos representados un poquito en el cartel, porque lo que hace a estas fiestas espaciales son los momentos que vivimos con nuestros seres queridos", explicó Marta Garatea Almagro.

Las fiestas comienzan con el tradicional 'txupinazo' desde el Ayuntamiento, que se lanza en víspera del día de San Fermín, 7 de julio, dando paso a los ocho días de encierros que despiertan a la ciudad de Pamplona durante las fiestas.

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