Un coche acaba colgado de un balcón en Oleiros, A Coruña: podría ser un fallo de los frenos

El dueño suele aparcar su coche en el porche y, esa mañana, cree que un fallo del vehículo provocó que este terminara suspendido en el balcón. El dueño del coche pudo salir solo del mismo.

En Oleiros, A Coruña, se ha producido un curioso accidente. Los vecinos de este municipio han descubierto un vehículo colgado de un balcón. Pero ¿cómo ha podido llegar el coche hasta ahí?

Leo Álvarez explica que el dueño del vehículo suele aparcarlo en el porche, todas las mañanas. Como expone el periodista, se dice que ha sido "un tema de frenos".

El dueño ha salido a trabajar, como cada mañana, pero cree que los frenos han podido fallar lo que ha provocado que se lleve el balaustre por delante. Por fortuna para él, como ha contado su padre a Más Vale Tarde, solo ha sufrido un esguince en un tobillo y fue capaz de salir solo del coche.

El gran problema, en estos momentos, es sacar el vehículo del balcón en el que ha quedado suspendido. Por el porche es imposible y, por delante, la casa da a un terraplén hacia la N-6.

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