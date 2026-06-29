Cuándo son los encierros de San Fermín 2026 y qué toros participan este año

Faltan pocos días para que frente a la hornacina de San Fermín, en la cuesta de Santo Domingo, empiece a sonar el clásico "A San Fermín pedimos...". Durante ocho días, Pamplona celebra sus tradicionales encierros.

Faltan pocos días para que frente a la hornacina de San Fermín, en la cuesta de Santo Domingo de Pamplona, los corredores y corredoras se preparen, vestidos con el tradicional traje blanco, la faja roja y el periódico en la mano, para salir corriendo ante los toros. Porque cuando empieza julio, llegan los tradicionales encierros de Pamplona, que cada año acogen a miles de personas en las estrechas calles de la capital navarra.

Como siempre, el 'txupinazo' tiene lugar en víspera del día de San Fermín, el 6 de julio, a las 12:00h de la mañana, dando el pistoletazo de salida de las fiestas más populares del norte de España del verano. Después del arranque oficial de las fiestas, llegan los encierros: todos los días, a las 8:00h de la mañana, abren los corrales del Gas para que los toros de las diferentes ganaderías salgan a las calles de la ciudad.

Primer encierro: martes 7 de julio

🐂 Seis toros de Fuente Ymbro

Los toros de Fuente Ymbro vuelven a abrir los encierros de San Fermín en 2026, como hicieron el año pasado. Se trata de una ganadería que viene de Cádiz y que en los más de 20 años que lleva participando en Sanfermines sólo ha faltado en una ocasión, en 2019. Los últimos nueve encierros de los Fuente Ymbro no dejaron ningún herido por asta de toro —el año pasado se registraron únicamente cinco heridos, ninguno por asta—. Hace un año, los Fuente Ymbro cerraron el recorrido en 2'37'', medio minuto por encima de su carrera más rápida (2015), que duró 2'05''.

Segundo encierro: miércoles 8 de julio

🐂 Seis toros de Cebada Gago

Estos, junto a los Fuente Ymbro, son los únicos que repiten día: el segundo encierro corre, como viene siendo habitual en los últimos años, a cargo de los toros de la ganadería de José Cebada Gago, la más peligrosa de los Sanfermines. El año pasado también lo fue: un animal se descolgó de la manada, provocando que este se convirtiera en el encierro más largo de la edición —duró más de cinco minutos—, pero además se llevó el dudoso honor de registrar el primer corneado de San Fermín. Un corredor fue empitonado en el tramo de Espoz y Mina, provocándole una herida en la axila derecha. En total, los Cebada Gago dejaron el año pasado siete heridos y un corneado —aunque se llegó a hablar de dos, si bien uno recibió un puntazo en el muslo derecho en los tramos iniciales de la carrera—.

Tercer encierro: jueves 9 de julio

🐂 Seis toros de Victoriano del Río Cortés

Los animales de la ganadería madrileña de Victoriano del Río Cortés se adelantan este año y protagonizan el tercer encierro. Lo hacen un año después de dejar seis heridos —ninguno por asta de toro—, tres veces más que el año anterior, que dejaron sólo dos. La del año pasado fue, además, la segunda carrera más rápida de los Sanfermines, sólo tres segundos más que la más veloz, protagonizada por los Miura.

Cuarto encierro: viernes 10 de julio

🐂 Seis toros de Álvaro Núñez

En 2025 'debutaron' y en 2026, repiten. Entrecomillamos su debut porque realmente Álvaro Núñez ha llevado muchos años toros a Pamplona, con la ganadería de su padre, Núñez del Cuvillo. En su primera edición, los Álvaro Núñez firmaron un encierro rápido (2'20''), sólo cuatro segundos más lento que el más veloz, pero también tenso: se llevó a un corredor por delante, enganchándole la camiseta con un asta. Pero también dejaron, como los Cebada Gago, un corneado, además de otros dos heridos.

Quinto encierro: sábado 11 de julio

🐂 Seis toros de José Escolar Gil

Los de la ganadería de Escolar Gil vuelven a adelantarse un día más y protagonizarán la quinta carrera de los Sanfermines de 2025. Con una media alta de heridos (aunque no corneados), de unos 7,25 por encierro, el año pasado cerraron una carrera no especialmente rápida pero sí más limpia que la anterior: de siete heridos registrados en 2024 bajaron a cinco en 2025.

Sexto encierro: domingo 12 de julio

🐂 Seis toros de La Palmosilla

Desde Tarifa (Cádiz), los toros de La Palmosilla pasaron de ser los protagonistas del primer encierro de 2024 al séptimo el año pasado, pero también pasaron de dejar seis heridos —uno de ellos por asta de un cabestro en Estafeta— a convertirse en el encierro que más corneados dejó el año pasado. Con una trayectoria más bien corta en Sanfermines —la de 2026 es su sexta participación—, nunca habían dejado heridos por asta.

Séptimo encierro: lunes 13 de julio

🐂 Seis toros de Miura

Los toros de Miura cerraron el año pasado (y el anterior, y el que vino antes...), pero en 2026 se adelantan para protagonizar la penúltima de las carreras. Hace un año que firmaron el encierro más veloz de la edición (2'16''), un encierro bastante limpio que sólo dejó tres heridos, ninguno de ellos corneado. Pero en esta edición pierden ese 'lujo' de clausurar los Sanfermines: la ganadería de la finca Zahariche de Lora del Río (Sevilla) dará paso a los Jandilla, que tienen ese honor este año.

Octavo y último encierro: martes 14 de julio

🐂 Seis toros de Jandilla

Veloces, pero no fieros corrieron los toros de Jandilla en 2025 por las calles de Pamplona, dejando únicamente cuatro heridos en la que entonces fue la quinta carrera de los Sanfermines. Este año, los Jandilla, de carácter arisco, cierran la tanda de encierros, dando paso a Juan Ortega, Roca Rey y Tomás Rufo en la que será la octava y última corrida de las fiestas de Pamplona.

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