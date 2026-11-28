Los detalles Quienes han elegido el emplazamiento han tenido en cuenta que allí hay una importante concentración de refinerías. Además, la forma de la dársena protege al puerto del oleaje.

El Puerto de Cartagena es el único que cumple con las condiciones necesarias para extraer la carga del buque naufragado en Ibiza, según el Ministerio de Transportes. Elena Delgado, capitana marítima de Valencia, indica que Cartagena es el único destino viable debido a sus características. La profundidad del puerto es un factor crucial; mientras que el puerto de Ibiza tiene unos siete metros de profundidad, Cartagena alcanza los 35 metros, como destaca Luis Guerrero, ingeniero naval. Además, cuenta con una importante concentración de refinerías y terminales de hidrocarburos, lo que facilita las reparaciones. La dársena protege del oleaje y dispone de una base de lucha contra la contaminación, proporcionando apoyo logístico inmediato. Estas condiciones hacen que Cartagena sea el lugar idóneo para los trabajos necesarios, que se extenderán durante semanas.

El Puerto de Cartagena es el único que reúne las condiciones necesarias para extraer la carga del buque naufragado en Ibiza, según el Ministerio de Transportes. En este sentido, Elena Delgado, capitana marítima de Valencia, señala que "solo existe un destino posible dadas las características del buque".

En primer lugar, hay que tener en cuenta la profundidad. Solo el casco del buque tiene 9,2 metros de altura y mientras el puerto de Ibiza tiene unos siete metros de profundidad, el de Cartagena alcanza los 35 metros. "No es fácil encontrar tanta profundidad en un puerto", subraya al respecto Luis Guerrero, ingeniero naval.

Además, en ese puerto hay una importante concentración de refinerías, terminales de hidrocarburos y plantas de almacenamiento. "Las capacidades que tiene Cartagena como puerto de reparación de buques son grandes", señala el experto, quien destaca las "empresas auxiliares" del puerto, los "soldadores por la disponibilidad de tanques", los "medios de trasiego de combustibles" y la "capacidad de la industria petrolera".

Asimismo, la forma de la dársena protege el puerto del oleaje y las corrientes marítimas, por lo que "es un lugar donde se trabaja bien", tal y como afirma Guerrero.

También dispone de una base de lucha contra la contaminación de Salvamento Marítimo, que puede proporcionar apoyo logístico inmediato. Todo esto sería imposible en alta mar. Por todo ello, Cartagena reúne las condiciones idóneas para unos trabajos que se alargarán durante semanas.