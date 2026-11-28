Los detalles El menor ha sido trasladado a un hospital y se ha activado un helicóptero medicalizado y cuatro unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Un niño de 11 años ha resultado gravemente herido tras ser apuñalado en una pelea en Pacs del Penedès, Barcelona. Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas, de 31 y 47 años, presuntamente implicadas en el incidente. El suceso ocurrió alrededor de las 15:45 horas, según confirmó Europa Press. El menor fue trasladado en estado crítico a un hospital, para lo cual se activó un helicóptero medicalizado y cuatro unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La Policía catalana continúa investigando para esclarecer los hechos.

Un niño de 11 años ha resultado herido grave este sábado tras ser apuñalado en una pelea en el municipio de Pacs del Penedès, en Barcelona. Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas, de 31 y 47 años, presuntamente relacionadas con esta agresión.

Los hechos han sucedido sobre las 15.45 horas, según ha informado 'El Caso' y ha podido confirmar Europa Press de fuentes policiales.

El menor ha sido trasladado a un hospital y se ha activado un helicóptero medicalizado y cuatro unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Según el citado medio digital, el menor tiene 11 años y en el momento del traslado al hospital se encontraba en estado crítico. Por su parte, la Policía catalana mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos.

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