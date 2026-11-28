Los detalles Ecoembes lanza la campaña "Clic para comprar, clac para reciclar" ante la ingente cantidad de residuos que acumulamos en el Black Friday para concienciar sobre la importancia de plegar bien los envases y evitar la saturación fuera de los contenedores.

Es la cara B del 'Black Friday': la gran cantidad de residuos de cartón que generan los paquetes que compramos y que debemos reciclar en el contenedor azul. Pero ojo, para asegurarnos de que se recicle, siempre debemos meterlo dentro de su contenedor y no dejarlos fuera.

Según la OCU, tres de cada cuatro españoles compran durante el Black Friday y el 58% realiza esas compras a través de internet. Sin embargo, una de las consecuencias de este consumo desaforado es la ingente cantidad de cajas de cartón que llegan a nuestras casas.

No obstante, los consumidores admiten que reciclan sus embalajes, pero en ocasiones no lo hacen bien, ya que no rompen las cajas y las dejan tal cual en los contenedores, tal como podemos ver en el vídeo que encabeza esta noticia.

¿Qué hacer, entonces, para reciclarlo bien y evitar contenedores llenos de cartón en el suelo? Por ejemplo, si compramos un electrodoméstico, primero debemos separar bien los envoltorios: el corcho blanco y las bolsas de plástico las depositaremos en el contenedor amarillo y el cartón lo depositaremos en el azul.

"Es muy importante que nos aseguremos de plegar todos los embalajes, sobre todo los grandes, replegarlos y depositarlos dentro del contenedor, sólo así nos aseguramos de que todo lo que está dentro del contenedor, efectivamente se recicla", afirma Susana Revuelta, gerente de Marketing en Ecoembes, desde donde han realizado una campaña "Clic para comprar, clac para reciclar".

Porque después del click (de abrir los paquetes de nuestras compras) llega el turno del clack (el de plegar nuestros cartones y cajas para reciclarlas), esto es plegar y replegar para que ninguna caja se quede fuera.

"Para que a la gente se le quede esta idea del click y el clack, de lo fácil que es comprar online y lo fácil que es reciclar plegando y replegando las cajas para meterlas dentro del contenedor", explica Revuelta.

En 2025, la tasa de reciclaje en el contenedor azul se situó en el 89% y esa segunda vida al cartón, por cierto, se la podemos dar también nosotros mismos Reciclar o reutilizar el cartón para, en definitiva, no tener que talar más árboles.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido