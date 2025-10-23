"Ya que no follas conmigo me voy a follar a la niña": las duras amenazas de Juanjo a Marta antes de matarla en Villaverde

Los detalles La víctima denunció agresiones y amenazas de su expareja, pero la registraron como "riesgo bajo" en el Sistema Viogén.

Juan José cumplió sus amenazas contra su expareja Marta y presuntamente la asesinó a puñaladas el pasado lunes en Villaverde (Madrid). La víctima le había denunciado por amenazas y maltrato y tenía una orden de alejamiento que él se saltó en varias ocasiones.

Juan José, de 30 años, y Marta, de 21, estuvieron juntos cerca de dos años y tuvieron a una hija que actualmente tiene 15 meses. Sin embargo, ella le dejó y le denunció por violencia de género.

Entre las amenazas que aparecen en la sentencia, figuran frases como: "Si fueras un hombre te mataría" o "ya que no follas conmigo me voy a follar a la niña".

"Comunica que lleva sufriendo maltrato físico y amenazas de muerte hacia ella y su hija desde hace aproximadamente cuatro meses", reza el escrito, al que ha tenido acceso laSexta, que añade: "Hace un mes amenazó con cortarle la cara y el cuello a su hija lactante".

Condena y orden de alejamiento

Fue condenado a 40 días de trabajos a la comunidad y una orden de alejamiento hacia la mujer. Ella entró en el Sistema Viogén, pero a pesar de la gravedad de las amenazas, se catalogó su caso de "riesgo bajo".

Se mantuvo así, incluso después de que él quebrantase en varias ocasiones la orden de alejamiento y la prohibición de comunicación con ella. La última vez fue este lunes, cuando acabó con su vida frente a su hija.

Horas después del suceso, una cámara en el interior del piso en el que vivía le captó hablando con una persona sobre el crimen e intentando deshacerse de las pruebas.

"Que no pase nada, espero que no. Se la habrán llevado al hospital o algo. No sé dónde tirarlo porque al final eso acaba en el... A ver, la máquina lo tritura...", comentaba a su interlocutor.

Fue arrestado ese mismo día acusado del asesinato. Este jueves, la Policía Nacional ha arrestado a otro hombre, el que estaría al otro lado del teléfono en esa llamada, por presuntamente encubrir a Juanjo.

Marta es la víctima número 32 de la violencia machista este año y su hija, la huérfana número 17 como consecuencia de esta lacra.

