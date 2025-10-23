Ahora

Crimen machista

"Ya que no follas conmigo me voy a follar a la niña": las duras amenazas de Juanjo a Marta antes de matarla en Villaverde

Los detalles La víctima denunció agresiones y amenazas de su expareja, pero la registraron como "riesgo bajo" en el Sistema Viogén.

Juanjo está acusado del asesinato de su expareja, Martha. Juanjo está acusado del asesinato de su expareja, Martha. La Sexta
Juan José cumplió sus amenazas contra su expareja Marta y presuntamente la asesinó a puñaladas el pasado lunes en Villaverde (Madrid). La víctima le había denunciado por amenazas y maltrato y tenía una orden de alejamiento que él se saltó en varias ocasiones.

Juan José, de 30 años, y Marta, de 21, estuvieron juntos cerca de dos años y tuvieron a una hija que actualmente tiene 15 meses. Sin embargo, ella le dejó y le denunció por violencia de género.

Entre las amenazas que aparecen en la sentencia, figuran frases como: "Si fueras un hombre te mataría" o "ya que no follas conmigo me voy a follar a la niña".

"Comunica que lleva sufriendo maltrato físico y amenazas de muerte hacia ella y su hija desde hace aproximadamente cuatro meses", reza el escrito, al que ha tenido acceso laSexta, que añade: "Hace un mes amenazó con cortarle la cara y el cuello a su hija lactante".

Condena y orden de alejamiento

Fue condenado a 40 días de trabajos a la comunidad y una orden de alejamiento hacia la mujer. Ella entró en el Sistema Viogén, pero a pesar de la gravedad de las amenazas, se catalogó su caso de "riesgo bajo".

Se mantuvo así, incluso después de que él quebrantase en varias ocasiones la orden de alejamiento y la prohibición de comunicación con ella. La última vez fue este lunes, cuando acabó con su vida frente a su hija.

Horas después del suceso, una cámara en el interior del piso en el que vivía le captó hablando con una persona sobre el crimen e intentando deshacerse de las pruebas.

"Que no pase nada, espero que no. Se la habrán llevado al hospital o algo. No sé dónde tirarlo porque al final eso acaba en el... A ver, la máquina lo tritura...", comentaba a su interlocutor.

Fue arrestado ese mismo día acusado del asesinato. Este jueves, la Policía Nacional ha arrestado a otro hombre, el que estaría al otro lado del teléfono en esa llamada, por presuntamente encubrir a Juanjo.

Marta es la víctima número 32 de la violencia machista este año y su hija, la huérfana número 17 como consecuencia de esta lacra.

