Tras los fallos de los cribados

Miles de personas se manifiestan en Osuna, Sevilla, contra los recortes en Sanidad: "Son un acto criminal"

Los detalles Unas 3.000 personas, según los organizadores, protestan por la negligente gestión de los cribados de cáncer en Andalucía y reclaman una respuesta urgente y soluciones.

manifestación Osuna
Miles de personas han salido a la calle en Osuna, Sevilla, reclamando una sanidad pública de calidad. Marea Blanca ha convocado esta protesta en la Plaza Mayor en el contexto de las controversia por los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama.

Según los organizadores, a esta cita han acudido unas 3.000 personas en una localidad de 17.000 habitantes. Se manifiestan por la negligente gestión de los cribados y gritan contra los recortes en Sanidad, destacando que son un "acto criminal".

En la protesta se ha podido ver a la presidenta de Amama, Ángela Claverol, con un cartel en el que claman por una sanidad pública andaluza de calidad.

El colectivo reclama una respuesta urgente y soluciones por parte de las autoridades sanitarias, al tiempo que defiende la importancia de una sanidad pública accesible.

Precisamente, sobre la crisis de los cribados, la Fiscalía de Andalucía ha emitido un decreto para abrir diligencias tras recibir diversas denuncias sobre los fallos detectados en el programa y ya ha reclamado a la Consejería de Sanidad de la Junta que le informe sobre estos hechos.

Según ha informado el Ministerio Público en un comunicado, también solicita a la administración sanitaria que le informe sobre las medidas adoptadas "para la reparación del daño de las víctimas y sobre la prevención de hechos futuros similares".

Cero explicaciones por la crisis de los cribados

Mientras el malestar crece, sorprende ver cómo Juanma Moreno se marchó del Parlamento andaluz tras la comparecencia de Antonio Sanz. De momento, siguen sin dar explicaciones sobre lo que pudo suceder para que se produjese el fallo.

Además, el PP andaluz decidió votar en contra de la creación de una comisión de investigación por los fallos en los cribados y las listas de espera del Servicio Andaluz de Salud.

La solicitud de creación de estas comisiones eran dos de las propuestas de resolución que tanto el Grupo Socialista como el Mixto-Adelante Andalucía presentaron en el debate general sobre la situación de la sanidad andaluza, con fuertes críticas de todos los miembros de la oposición a la gestión de la Junta.

