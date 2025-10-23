Detenido un hombre acusado de encubrir al autor del último asesinato machista en Villaverde (Madrid)

Los detalles La víctima, de 21, años, estaba inscrita en el sistema VioGén con riesgo bajo, mientras que el presunto asesino tenía en vigor una orden de alejamiento en vigor y sobre él pesaban varias denuncias presentadas por la víctima.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por presunto encubrimiento del asesinato de Martha, una joven de 21 años, a manos de su expareja de 30 años. El crimen ocurrió en un domicilio del distrito de Villaverde, Madrid, donde Martha vivía con su bebé de 15 meses. El presunto asesino, sobre quien pesaba una orden de alejamiento y varias denuncias, fue arrestado en Torrejón de Ardoz horas después del crimen. Martha había estado inscrita en el sistema VioGén con riesgo bajo. Este caso eleva a 32 el número de víctimas mortales por violencia de género en 2023.

La Policía Nacional ha detenido a un varón por presuntamente encubrir al hombre de 30 años acusado de asesinar a puñaladas a su expareja, una joven de 21 años, el pasado lunes en un domicilio del distrito madrileño delante de su bebé de 15 meses.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Madrid, tras la detención del presunto autor en la localidad de Torrejón de Ardoz horas después de cometer el crimen, agentes del Grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid sospecharon de que el arrestado había mantenido conversaciones telefónicas con otra persona. En unas imágenes grabadas en las cámaras de seguridad de la vivienda se podía ver al detenido hablando con otra persona tras el crimen, lo que ha llevado a la policía a localizarlo y detenerlo. En ellas se escucha al presunto asesino preguntando cómo deshacerse de las pruebas.

Los agentes han detenido esta mañana a este hombre como presunto autor de un delito de encubrimiento. Martha, de 21 años y madre de una bebé de 15 meses, fue presuntamente asesinada por su expareja en un domicilio del distrito de Villaverde, donde tenía alquilada una habitación en la que residía con la pequeña.

Estaba inscrita en el sistema VioGén con riesgo bajo, mientras que el presunto asesino tenía en vigor una orden de alejamiento y sobre él pesaban varias denuncias presentadas por la víctima.

La joven había recibido atención a través de los recursos de VioGén en Castilla-La Mancha, ya que residió en Guadalajara y Valdepeñas (Ciudad Real), comunidad de la que no era natural y que voluntariamente decidió abandonar hace unos meses para instalarse en este domicilio. En él irrumpió su presunto asesino en torno a las 15:00 horas de este lunes y le asestó varias puñaladas que le causaron la muerte. Después huyó del lugar, si bien en la madrugada del martes fue arrestado en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Está previsto que a lo largo de este jueves la autoridad judicial decida sobre su situación. Martha es la víctima mortal número 32 por violencia de género en lo que va de año y la 1.327 desde 2003.