El 'youtuber' racista que se pasea por Barcelona: provoca a migrantes, les pega y publica las palizas en redes sociales

Un youtuber estadounidense ha llegado a Barcelona con el objetivo de acosar a migrantes y grabar sus acciones para subirlas a redes sociales. Con millones de visualizaciones, este individuo recorre la ciudad provocando a vendedores ambulantes, burlándose de ellos con dinero de Monopoly y exigiendo regalos. Cuando las víctimas intentan defenderse, él llama a sus matones, a quienes denomina "guardaespaldas", para grabar las peleas. Su objetivo es ganar dinero a través de la violencia y el racismo, aunque lo justifica como "periodismo". Además, uno de sus guardaespaldas también publica vídeos de agresiones racistas en redes. Estas escenas siguen disponibles al público.

Este youtuber, que cuenta con millones de visualizaciones en sus vídeos, camina por las calles de la ciudad condal y, cuando ve a migrantes vendiendo de forma ambulante, empieza a provocarles.

Después les increpa, intenta que le regalen una pulsera o se burla de ellos pagándoles con dinero del Monopoly. Cuando ellos responden e intentan defenderse, aparecen sus matones, a los que él llama guardaespaldas, y graba la pelea mientras se mofa de sus víctimas.

¿El objetivo? Simplemente, ganar dinero a través de la violencia y el racismo, aunque según él, es "periodismo".

"Si quieren apoyar mi trabajo de campo como periodista independiente y ayudarme a contratar guardaespaldas, suscríbase por cinco dólares", dice en algunos vídeos.

Uno de sus guardaespaldas también sube vídeos con agresiones racistas a sus redes sociales.

Por ejemplo, en una de las grabaciones se ve cómo un joven va a cruzar un paso de cebra en Manchester y, al hacerlo, una persona le empuja sin ningún motivo. El chico se cae mientras otros cinco le graban.

Unas escenas que todavía hoy continúan publicadas en las redes sociales, disponible para todos los públicos.

