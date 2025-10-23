Ahora

Lo llama "hacer periodismo"

El 'youtuber' racista que se pasea por Barcelona: provoca a migrantes, les pega y publica las palizas en redes sociales

El contexto Este 'youtuber' estadounidense gana dinero publicando vídeos racistas en internet y acumula millones de visitas.

Este 'youtuber' graba las agresiones a los migrantes y se ríe de ellos.
Acosar a migrantes y grabarlo para subirlo a redes sociales y ganar dinero. Ese es el trabajo de un youtuber estadounidense que ha legado a Barcelona para violentar a personas que solo están intentando ganarse la vida.

Este youtuber, que cuenta con millones de visualizaciones en sus vídeos, camina por las calles de la ciudad condal y, cuando ve a migrantes vendiendo de forma ambulante, empieza a provocarles.

Después les increpa, intenta que le regalen una pulsera o se burla de ellos pagándoles con dinero del Monopoly. Cuando ellos responden e intentan defenderse, aparecen sus matones, a los que él llama guardaespaldas, y graba la pelea mientras se mofa de sus víctimas.

¿El objetivo? Simplemente, ganar dinero a través de la violencia y el racismo, aunque según él, es "periodismo".

"Si quieren apoyar mi trabajo de campo como periodista independiente y ayudarme a contratar guardaespaldas, suscríbase por cinco dólares", dice en algunos vídeos.

Uno de sus guardaespaldas también sube vídeos con agresiones racistas a sus redes sociales.

Por ejemplo, en una de las grabaciones se ve cómo un joven va a cruzar un paso de cebra en Manchester y, al hacerlo, una persona le empuja sin ningún motivo. El chico se cae mientras otros cinco le graban.

Unas escenas que todavía hoy continúan publicadas en las redes sociales, disponible para todos los públicos.

