Detenido un hombre de 30 años por matar a puñaladas a su pareja de 21 en Villaverde, Madrid

Los detalles Los hechos tuvieron lugar sobre las 15:00 horas de este lunes, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso y encontraron a la víctima ya fallecida en el domicilio y con varias heridas de arma blanca.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor del apuñalamiento mortal de una joven de 21 años en Villaverde, Madrid. Fuentes cercanas a la investigación sugieren que podría tratarse de un caso de violencia machista, ya que mantenían una relación sentimental. Los hechos ocurrieron el lunes a las 15:00 horas cuando los servicios de emergencia encontraron a la víctima fallecida con heridas de arma blanca. El presunto autor fue detenido en Torrejón de Ardoz. La víctima, madre de una bebé de dos años, llevaba un mes viviendo en la casa donde fue encontrada. Una de las residentes alertó a la policía tras descubrir el cuerpo.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor del apuñalamiento de una joven de 21 años en un domicilio del distrito madrileño de Villaverde, en la calle de Los Astilleros, 3.

Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que podría tratarse de un caso de violencia machista, ya que ambos mantenían una relación sentimental.

Según ha informado a laSexta la Jefatura Superior de Policía y Emergencias Comunidad de Madrid 112, los hechos tuvieron lugar sobre las 15:00 horas de este lunes, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso y encontraron a la víctima ya fallecida en este domicilio y con varias heridas de arma blanca.

Esta madrugada, los investigadores han localizado al presunto autor en un piso de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz y han procedido a su detención. Según las fuentes, ambos son españoles y la víctima tenía 21 años y el detenido 30.

Según ha indicado una vecina a laSexta, la víctima tenía una bebé de unos dos años que se encontraba con ella en casa en el momento en el que es asesinada.

Además, según ha podido saber laSexta, la víctima apenas llevaba un mes viviendo ahí. Tenía alquilada una habitación en la casa de una mujer que vivía con sus tres hijos. Fue una de ellas la que encuentra a la chica muerta al volver del colegio y quienes dieron la alerta a la Policía.

