Por qué el final del invierno es el mejor momento para plantar fresas🍓

Cada fruta tiene su momento, y aunque en el supermercado sea cada vez más frecuente ver frutas de cualquier tipo en cualquier momento del año, lo recomendable es comer siempre frutas de temporada.

Las fresas son una de las frutas preferidas de mayores y pequeños. Su dulzor y su apetecible aroma y color las hacen una de las protagonistas del verano, aunque cada vez es más frecuente verlas casi durante todo el año. Con fresas (y cacao) se pueden hacer espectaculares postres saludables, aunque en según qué épocas tanto las fresas como otros frutos rojos se convierten en productos de lujo.

Esto —y los estudios que muestran la cantidad de pesticidas presentes en algunas fresas de supermercado— hace que mucha gente se plantee cultivar sus propias fresas, ¿por qué no? Es bastante fácil y barato cultivar fresas a partir de semillas. Estas plantas, originarias de América del Norte, no son exigentes en cuanto al lugar en el que crecen, siempre que tengan satisfechas sus necesidades básicas. Además, las fresas de jardín suelen ser mucho más dulces y jugosas que las que puedes encontrar en el supermercado, porque el azúcar de las bayas se convierte en azúcar después de que estas se retiren de la planta.

Ten en cuenta que el cultivo de fresas a partir de semillas es un proceso y que, en función de la ubicación y de la duración de la temporada de cultivo, es posible que las plantas no den fruto hasta el año siguiente. Otro factor crucial en el cultivo de fresas es saber cuándo plantar las variedades de fresas que se adaptan a tu clima local y a las condiciones de cultivo. Si lo haces bien, podrás recoger tus propias fresas en cuestión de meses. Antes de entrar en más detalles, recuerda que las fresas son plantas perennes, por lo que volverán año tras año (durante unos cuatro años). Además, crecen sin problemas en un lecho de jardín tradicional, en macetas o contenedores y en casi cualquier parte. Ya solo te queda elegir dónde ponerlas.

Cuándo es mejor plantar fresas

Las fresas se suelen plantar en primavera, cuando el suelo se vuelve viable y el riesgo de heladas haya pasado, o al final de la temporada de crecimiento, en otoño.

El viento también puede ser un problema para las fresas. Planta las fresas en zonas protegidas para reducir los daños en las flores y facilitar la labor de los insectos polinizadores.

Cómo plantar fresas a partir de semillas

Cuando hayas decidido la variedad de fresas por la que apuestas (te contamos sobre esto más adelante), es el momento de cultivarlas a partir de semillas. Dado que son bastante vulnerables a los cambios de temperatura, te recomendamos que lo hagas en el interior. Al principio de la temporada de cultivo de la fresa, en marzo o a principios de abril, añade abono a una bandeja para macetas. Presiona con cuidado las semillas en la tierra y rocía la tierra con agua para humedecerla, pero no empaparla.

Coloca la bandeja para macetas en una zona con acceso a la luz solar, pero sin corrientes de aire. Mantén la tierra húmeda rociándola de manera habitual. Pasadas entre 4 y 6 semanas, las semillas empezarán a germinar. Para entonces, el tiempo en el exterior debería ser más cálido y con menos cambios drásticos, por ejemplo, vientos fuertes y lluvia. Entonces lleva las plántulas fuera. Ahora es cuando debes elegir dónde plantar tus fresas, por ejemplo, en una maceta o directamente en el suelo.

Utiliza la horquilla para remover la tierra y añadir abono para que tenga suficientes nutrientes para tus plantas de fresa. Traslada los plantones con cuidado, asegurándote de dejar suficiente espacio entre ellos para que puedan crecer por encima y por debajo de la tierra.

Plantones de fresa

A las fresas les encanta el pleno sol, pero esto significa que la tierra puede secarse más rápido, así que riégala al menos una vez al día para que mantenga su humedad. Las plántulas tardarán un par de meses en empezar a producir fresas. Durante este tiempo, arranca las malas hierbas que empiecen a crecer alrededor de tus fresas porque compiten por el espacio y los nutrientes, así que hay que retirarlas cuanto antes.

Intenta también controlar las plagas, como el gorgojo de la vid, y los daños, como el moho gris. Si ves secciones dañadas de tu planta, elimínalas para que no se propaguen a tus plantas sanas. A medida que las plantas de fresa comienzan a crecer, pueden empezar a producir tallos laterales largos llamados estolones. Hay que eliminarlos para animar a las plantas a concentrar su energía en la producción de más flores. Los estolones pueden retirarse y plantarse por sí mismos para generar una nueva planta de fresa.

Por último y muy importante: cuando las flores hayan sido fecundadas y empiecen a convertirse en fresas, cubre las plantas con una red. De esta manera evitarás que animales como pájaros y ardillas se coman las fresas a medida que van madurando.

Variedades de fresas

Fresas de junio: la variedad más común de fresas se denomina June-bearing porque la fruta se cosecha durante en junio (o a principios de julio) en la mayoría de las regiones. La cosecha suele durar varias semanas.

la variedad más común de fresas se denomina porque la fruta se cosecha durante en junio (o a principios de julio) en la mayoría de las regiones. La cosecha suele durar varias semanas. Fresas perennes: si quieres tener cantidades más pequeñas de fresas, pero durante un largo periodo (desde la primavera hasta el otoño), puedes elegir las variedades everbearing . Las fresas perennes son más pequeñas , pero pueden producir varias cosechas cada temporada. Son excelentes para hacer conservas.

si quieres tener cantidades más pequeñas de fresas, pero durante un largo periodo (desde la primavera hasta el otoño), puedes elegir las variedades . Las , pero pueden producir varias cosechas cada temporada. Son excelentes para hacer conservas. Fresas alpinas: estas fresas tienen frutos diminutos con un sabor a fresa muy intenso. No dan mucha cantidad de frutos, pero se pueden dejar crecer entre las plantas ornamentales y se autosembrarán de forma natural para crear una útil cubierta vegetal comestible.

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