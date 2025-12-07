La publicidad encubierta, una práctica peligrosa habitual en redes sociales: "Es por la protección al consumidor"

El contexto Aunque en la televisión o en la prensa es muy fácil identificar un anuncio, en redes sociales no siempre se cumple la ley que exige mostrar claramente cuándo se está mostrando una publicidad.

En televisión y prensa, los anuncios son fácilmente identificables, pero en redes sociales la publicidad encubierta es común. La nueva legislación exige que las menciones publicitarias de influencers sean claramente identificables, aplicándose a todas las redes sociales. La publicidad en este sector crece cada año y cualquier contraprestación, por pequeña que sea, debe comunicarse como campaña publicitaria, afirma Susi Lahore, de 'Hilda Agency'. Sin embargo, muchos ocultan esta información, dificultando su identificación. Alejandro Perales, de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, destaca el derecho de los usuarios a conocer la intención comercial de los mensajes. Aunque el código mejora la situación, aún queda mucho por hacer.

Si ven la tele, saben cuando hay anuncios. Si leen un periódico, saben qué página es un anuncio. Sin embargo, en redes sociales no siempre se cumple la ley y aparece la publicidad encubierta. Una que nos podemos encontrar en el coche, caminando por la calle o desde el sofá de casa.

Y no siempre es fácil identificarla. La nueva legislación dice que cuando haya publicidad se especifique claramente: "La naturaleza publicitaria de las menciones realizadas por influencers (...) deberá ser identificable para sus usuarios". Su jurisdicción aplica a todas las redes sociales, tanto en aquellas donde se crea como en aquellas donde se difunde.

Porque hablamos de un sector en el que la publicidad va en aumento cada año. "Ya sea un viaje, una experiencia, un producto, aunque sea de bajo valor eso ya se considera contraprestación, por lo tanto se tiene que comunicar como una campaña de publicidad como tal", explica Susi Lahore, cofundadora de 'Hilda Agency'.

Aunque no todos lo hacen porque esconder esa palabra (publicidad) es práctica habitual: "Muchas veces se escribe con una tipografía minúscula con un color elegible a través de una pantalla".

Susi Lahore señala que es importante que se muestre claramente que estamos ante un anuncio: "Lo más básico es por la protección al consumidor, es importante proteger a los consumidores menores. Igual que pasa en la calle, igual que pasa en la televisión, al final una publicidad es una publicidad".

Por su parte, Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, pone en valor "el derecho de los usuarios es saber cuándo hay intencionalidad comercial en un mensaje": " Mientras que en la publicidad convencional (...) está claramente diferenciada y cuando no lo está existen una norma muy claras para que se define, que es publicidad lo que estamos viendo, no ocurría en el caso de los influencers"

Con el código, reconoce el sector, la situación mejora. Aunque todavía queda mucho por hacer.

