Detectan 33 nuevos casos positivos de peste porcina dentro de la 'zona cero' en Cataluña

¿Por qué es importante? Se mantienen las restricciones vigentes en 16 municipios, incluyendo Cerdanyola del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, Sabadell y una parte de Barcelona.

El conseller de Agricultura de Cataluña, Òscar Ordeig, ha informado de 33 nuevos casos de peste porcina africana (PPA) en la última semana, sumando un total de 195 casos en la 'zona cero'. Ordeig destacó que todos los nuevos positivos están en la zona de alto riesgo, manteniéndose las restricciones en 16 municipios, incluyendo Cerdanyola del Vallès y parte de Barcelona. En un radio de 20 kilómetros, se han analizado más de 1.500 jabalíes. La Generalitat implementa un plan de erradicación del jabalí para crear "zonas blancas", invirtiendo 10 millones de euros en vallados. Ordeig busca seguir el ejemplo de Bélgica, que erradicó la enfermedad en dos años.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cataluña, Òscar Ordeig, ha informado este jueves de la existencia de 33 nuevos positivos de peste porcina africana (PPA). Todos registrados en la última semana y detectados dentro de la llamada 'zona cero'. Con ello, ya son 195 casos en total.

En declaraciones a la prensa en los pasillos del Parlament, Ordeig ha dado a conocer la actualización de casos y ha subrayado que todos los nuevos positivos se han localizado dentro de la zona de alto riesgo ya delimitada.

Por ello, se mantienen las restricciones vigentes en los 16 municipios de esta primera zona, que incluyen Cerdanyola del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, Sabadell y una parte de Barcelona, ​​entre otras localidades.

El conseller ha detallado que, en el segundo radio de 20 kilómetros establecido alrededor del foco, se han analizado más de 1.500 jabalíes entre los que han conseguido capturar y los que se encontraban ya muertos. Todos los ejemplares encontrados han sido sometidos a pruebas.

Plan contra la peste porcina

Ante este escenario, la Generalitat está desplegando un plan de erradicación del jabalí en la zona afectada, con el objetivo de generar “zonas blancas”. Es decir, espacios en los que no quede ni un ejemplar. Solo así, se puede imposibilitar la transmisión.

Además, ha subrayado que han invertido unos 10 millones de euros en vallados perimetrales en la zona afectada y que será necesario reforzarlos.

Ordeig ha subrayado que quieren seguir el ejemplo de Bélgica, que logró erradicar la enfermedad en un período de 2 años, pero advierte: más allá de los plazos, lo importante es "hacerlo bien y sin pasos en falso". Asimismo, ha señalado que actualmente el 83 % de los mercados internacionales están reabiertos y que ni las exportaciones ni la facturación del sector se resintieron en 2025.