Bloquean con silicona los cajetines de 500 pisos turísticos en Granada para protestar "contra el negocio de la vivienda"

Las causas La ciudad de Granada tiene casi 4.000 viviendas de uso turístico y en algunos barrios representa el 24% del total.

La Policía Nacional investiga el sabotaje de cerca de 500 cajetines de pisos turísticos en Granada, bloqueados con silicona en una sola noche. Los propietarios denuncian la inseguridad generada para sus inquilinos y lamentan convertirse en "enemigos por una cruzada". El sabotaje, reivindicación firmada con pegatinas que dicen "contra el negocio de la vivienda", ha sido criticado por la Asociación de Viviendas Turísticas AVITAR, que defiende la legalidad de estos pisos. En Granada, hay casi 4.000 viviendas turísticas, y en barrios como el Albaicín, representan el 24%. El Sindicato de la Vivienda, aunque desvinculado de los actos vandálicos, denuncia amenazas por su supuesta relación con los hechos.

La Policía Nacional ha abierto una investigación por el sabotaje de cerca de 500 cajetines de pisos turísticos de Granada, que han sido bloqueados con silicona en una sola noche. Los propietarios han denunciado la inseguridad que han provocado estos hechos a sus inquilinos y han lamentado que "nos hemos convertido en sus enemigos por una cruzada".

El sabotaje es una forma de reivindicación y la firma de los autores es una pegatina con el mensaje "contra el negocio de la vivienda". No obstante, la Asociación de Viviendas Turísticas AVITAR de Granada ha cargado contra la protesta, asegurando que se trata de "viviendas legales, turísticas, con licencia turística y que están en una propiedad privada".

"No se pueden tomar la justicia por su mano", ha espetado el portavoz de AVITAR, Antonio Jesús Castillo.

La presión de las VUT

A golpe de silicona, un colectivo hasta ahora sin identificar ha mostrado su hartazgo ante la proliferación de pisos turísticos en la ciudad. Solo en la capital granadina hay casi 4.000 viviendas de uso turístico (VUT), lo que representa más del 40% de las VUT de la provincia.

En muchos barrios se supera el umbral del 10% de presión turística respecto al uso residencial. El que más es Albaicín, donde las VUT son ya el 24%, seguido de Centro-Sagrario (23%), Fígares (24%) y Realejo (13%).

Aunque en algunos cajetines hay carteles que piden expresamente que no se manipulen, ya que están destinados a otro uso y no al turístico, en algunos portales se ven hasta cuatro cajetines. Una realidad que confirman los propios vecinos.

"Estas antiguas casas que han rehabilitado se han convertido en apartamentos turísticos la inmensa mayoría", ha señalado un hombre, mientras que una dependienta ha contado que "hay solamente un dueño o dos, lo demás es todo turismo". "Además de que quite viviendas, la gente que vive aquí puede ser que se canse", ha apuntado otra joven.

Desde el Sindicato de la Vivienda han declarado estar cansados de denunciar el aumento de pisos turísticos en la ciudad. Pese a todo, se han desvinculado de los actos vandálicos y han denunciado haber recibido amenazas por quienes les relacionan con estos hechos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.