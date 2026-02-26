El mejor tratamiento contra la fibromialgia solo está disponible en centros privados

¿Por qué es importante? "Si ya teníamos una herramienta terapéutica, es muy frustrante que no tengamos acceso a este tratamiento que estaba yendo bien", lamentan los enfermos de fibromialgia.

Que cada año que pasa la sanidad pública en España sufre recortes, mientras los centros privados siguen creciendo, es una realidad. Que en la sanidad públicano se puede acceder al mejor tratamiento para luchar contra los dolores de la fibromialgia, también lo es.

No tiene sentido. Porque existe la estimulación magnética, que consigue quitar los dolores a un 60% de los enfermos de fibromialgia y, sin embargo, estos pacientes solo pueden ir a centros privados. La Comunidad de Madrid lo puso en marcha en un centro público, pero tuvo tanto éxito que no pudo atender a todos los enfermos. La solución que aplicaron: lo cancelaron.

Por ello, la pregunta clave es: ¿por qué se está frenando en la sanidad pública un tratamiento que funciona para enfermos de fibromialgia?

La estimulación magnética es una tecnología revolucionaria contra la fibromialgia. Para que nos entendamos, consta de una jaula que aísla de los campos eléctricos exteriores y de un gorro de electroestimulación que recibe señales de este aparato generador.

"Actuamos en el cerebro como si fuera una radio. Lo resintonizamos para calmar el dolor", explica Ceferino Maeztu, el creador de esta tecnología.Y lo hacen buscando frecuencias a las que muchos pacientes responden con dolor, pero que, sin embargo, en el caso de los que sufren esta dolencia, nos dicen, les calma considerablemente.

Acceso solo en sanidad privada

Se empezó a postular en el año 2006 en hospitales privados en Sevilla y en Madrid. Diez años después, llegó a uno público: el del Tajo de Aranjuez. Y en 2019 la Comunidad de Madrid lo vendió como un tratamiento pionero. Tanto que algunos pacientes que se han beneficiado de él, lo han bautizado como "la Santa Jaula".

Pero algo que parecía fluir, acabó estancado. El efecto llamada que tuvo desbordó al hospital, según la consejería de Sanidad. Por lo que en 2023 se canceló.

Salvo para los 200 que estaban en lista de espera. O eso se supone, porque Susana lleva cinco años esperando. "Ha pasado tanto tiempo que no sabes si te lo van a hacer o no y más cuando te dicen que la lista está paralizada", nos cuenta.

Otra afectada es Eloisa. Tenía cita, pero también fue cancelada. "Me dijeron que ya no se estaba dando ese servicio. Y claro, me dio un bajón", lamenta.

La Asociación de Pacientes de Fibromialgia de Madrid tuvo una reunión con la Consejería y, tras ella, señalaron que le pasaron la pelota al Gobierno central. A Pedro Sánchez. "Si ya teníamos una herramienta terapéutica, es muy frustrante que no tengamos acceso a este tratamiento que estaba yendo bien".

Hay estudios que indican una efectividad del tratamiento de más del 60%, pero el Ministerio dice que necesita uno más concluyente.

