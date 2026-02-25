Dimite el jefe de Policía Local de Alcalá (Madrid), investigado por violencia machista

Los detalles Las denuncias fueron interpuestas por una agente de Policía Local y una trabajadora municipal de Torrejón, donde Moreno era jefe de la Policía Local antes de su traslado a Alcalá.

El comisario Luis Antonio Moreno Pascual ha dimitido como jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares tras ser investigado por presuntos delitos de violencia machista, lesiones y malos tratos. Ha solicitado regresar a su puesto en la Policía Local de Torrejón de Ardoz, de donde proviene. Las denuncias fueron presentadas por una agente y una trabajadora municipal de Torrejón. Su renuncia se produce tras la presión de partidos de oposición y sindicatos, aunque el gobierno local defendió su presunción de inocencia. El PSOE ha calificado su salida como un triunfo de la presión política y social.

El comisario Luis Antonio Moreno Pascual ha dimitido este miércoles como jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares, según ha confirmado el Ayuntamiento de la localidad madrileña, después de que se conociera que está investigado como presunto autor de delitos de violencia machista, lesiones y malos tratos.

El comisario ha pedido regresar a su plaza de funcionario en la Policía Local de Torrejón de Ardoz, desde donde llegó a Alcalá en 2024, han confirmado fuentes del Consistorio torrejonero. De hecho, las denuncias fueron interpuestas por una agente de Policía Local y una trabajadora municipal de Torrejón, donde Moreno era jefe de la Policía Local antes de su traslado a Alcalá.

La renuncia del mando policial llega después de que los partidos en la oposición, PSOE y Más Madrid, así como las secciones sindicales en el Ayuntamiento complutense de CGT, UGT y CPPM pidieran su cese a la alcaldesa alcalaína, Judith Piquet (PP).

Sin embargo, desde el Gobierno local, formado por PP y Vox, siempre han defendido la presunción de inocencia de Moreno Pascual y su labor como jefe de la Policía Local, cargo de libre designación. A partir de ahora, será Piquet quien decida quién ocupa el cargo vacante.

Por su parte, el PSOE complutense ha emitido un comunicado en el que cataloga este miércoles como "un día grande para la ciudad" y afirma que la salida del comisario se produce "por la presión política y social ejercida en los últimos días".

Del mismo modo, desde el PSOE han explicado que la dimisión "evita la celebración del pleno extraordinario solicitado para tratar este asunto, pero no borra la responsabilidad política del Gobierno municipal por haber sostenido al comisario hasta el último momento". Sin embargo, fuentes municipales han subrayado a EFE que el pleno se mantiene y tendrá lugar este viernes.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.