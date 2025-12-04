Ahora

Investigación en curso

Detenidos una mujer y su pareja por la muerte del hijo de cuatro años de ella en Almería

Los detalles El cadáver del menor fue encontrado en la noche de este miércoles en una playa del municipio almeriense de Garrucha.

Una mujer y su pareja han sido detenidos en Almería por la muerte del hijo de ella, un niño de cuatro años, cuyo cadáver fue encontrado en la noche del miércoles en una playa del municipio almeriense de Garrucha.

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a laSexta, los hechos ocurrieron la noche de este miércoles. En un primer momento, fueron los vecinos de la zona los que dieron la voz de alarma por la desaparición tanto de la madre como el menor.

No obstante, las citadas fuentes han detallado acabó siendo la progenitora del menor la que dio la ubicación del lugar donde se encontraba el cadáver en un mensaje enviado a su hermana. "Creo que he matado a mi hijo", escribió a su familia.

Fue entonces cuando la hermana llamó a las autoridades y éstas acudieron al lugar, encontrando allí el cuerpo del menor. En ese momento, la Policía detuvo a la madre del menor, persona de la que desde 'La Voz de Almería' afirman que podría padecer una "enfermedad mental".

Además, la pareja de ella, que tenía una orden de alejamiento, también ha sido detenida por un caso que todavía se está investigando.

