Antes todo esto era playa: ayuntamientos trabajan para devolver los metros de arena arrebatados

¿Por qué es importante? Las playas han ido perdiendo metros de arena debido la construcción de bloques de edificios en primera línea, la creación de aparcamientos o por la subida del nivel del mar.

¿Recuerdan la playa de su infancia? Es posible que ya no sea la misma. Puede que hayan levantado un bloque de edificios en primera línea o un aparcamiento o puede que haya desaparecido porque la subida del nivel del mar ha barrido los arenales. Algunos ayuntamientos están trabajando para devolvernos esa playa de nuestra infancia.

Antes "todo esto era playa". Quienes crecieron en la playa de Samil, en Vigo, recuerdan sus dunas vírgenes junto a pinares. "Era toda de dunas" o "no había chiringuito ni nada" son algunas de las frases con las que los vecinos rememoran la playa con nostalgia. Pero también son testimonios de la degradación de lo natural a cambio de chiringuitos en los 70, aparcamientos y paseos marítimos demasiado pegados a la arena.

Ahora las costas españolas se llenan de deseos como el de Vigo. "Que la playa sea igual que hace 100 años", ha manifestado el alcalde de la ciudad, Abel Caballero. Retrasar cementos y devolver a la playa lo que era suyo: "Con la marea alta, la playa quedaba reducida a 20 metros, ahora tenemos 70-80 metros de playa".

En Xilxes (Castellón) el mismo recuerdo. En esta playa en pleno Mediterráneo es la subida del nivel del mar lo que ha empequeñecido la playa. "Yo me acuerdo que era todo arena. Y yo salía de aquí e iba caminando y caminando", ha contado un vecino a laSexta.

En este municipio costero se ha llevado a cabo una obra que retrasa el paseo marítimo y elimina un aparcamiento como una medida de protección frente a los temporales. "Para que no tengamos que vernos afectados en los oleajes o cuando haya alguna tormenta", ha explicado Ismael Minguet, alcalde de Xilxes.

En la playa de Cala Millor, en Mallorca, también "antes era todo playa" y ahora apenas queda un trocito. En este caso se debe a "la inundación permanente por subida del nivel medio del mar y la erosión, el retroceso de la playa por el incremento de los temporales", ha apuntado Miriam García, arquitecta, urbanista y paisajista de LandLab. El proyecto LIFE Adapt, financiado por la Unión Europea, busca recuperar la playa para 2050.

A punto de terminar se encuentra la renaturalización de la playa de La Pineda, en Vila-seca. "Donde está esta playa hace prácticamente un año pasaban coches. Coches, camiones, autobuses...", ha contado el alcalde, Pere Segura. Retrocediendo 20 metros el paseo recuperan dunas y la playa se lo devuelve protegiendo a Vila-Seca de los temporales.

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