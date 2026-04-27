Ahora

En Cabo de Palos, Murcia

Atacados por una orca en el Mediterráneo: cuatro tripulantes a la deriva en una lancha inflable tras hundirse su velero

Los detalles Aunque las cuatro personas están sanas y salvas, han tenido que ser rescatadas y todavía se investiga la causa del incidente. Eso sí, por los daños sufridos en el barco, podría ser el resultado de la interacción de una orca con el velero.

Atacados por una orca en el Mediterráneo: cuatro tripulantes a la deriva en una lancha inflable tras hundirse su veleroAtacados por una orca en el Mediterráneo: cuatro tripulantes a la deriva en una lancha inflable tras hundirse su velerolaSexta
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Se quedaron a la deriva cuando navegaban de Sicilia a Ceuta. El motivo: el posible ataque de una orca. El velero se hundió en aguas del Mediterráneo, aunque los cuatro tripulantes pudieron ponerse a salvo gracias a una lancha salvavidas. En ella permanecieron hasta que fueron rescatados.

Porque estuvieron horas en el agua, moviéndose según las corrientes del mar Mediterráneo, dentro de una balsa salvavidas. Todo después de que su embarcación se hundiera sin remedio, a la altura de Cabo de Palos, en Murcia.

A bordo, había cuatro tripulantes que navegaban de Sicilia a Ceuta, pero una fuga de agua y un timón completamente roto les obligaron a terminar abandonando el velero y a esperar la llegada de Salvamento Marítimo.

Aunque las cuatro personas están sanas y salvas, han tenido que ser rescatadas en helicóptero y todavía se investiga la causa del incidente. Eso sí, por los daños sufridos en el barco, podría ser el resultado de la interacción de una orca con el velero.

Atacados por una orca en el Mediterráneo: cuatro tripulantes a la deriva en una lancha inflable tras hundirse su veleroAtacados por una orca en el Mediterráneo: cuatro tripulantes a la deriva en una lancha inflable tras hundirse su velerolaSexta

No sería la primera vez que ocurra algo así. Desde 2020 se han registrado más de 500 interacciones con orcas. Pese a ello, los expertos piden que no nos asustemos, pues las orcas no se suelen centrar en los tripulantes de la embarcación, sino en el propio barco.

Para las orcas un barco es solo un juguete, sobre todo el timón. Con su fuerza y ​​destreza, consiguen hundir veleros y navieros más grandes. Solo en 2025 ha habido 45 casos registrados.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump asegura que "no estaba preocupado" por el intento de atentado que sufrió: "Vivimos en un mundo loco"
  2. Balas asegura que Aldama "tenía comprada la voluntad" de Ábalos: del pago del piso de Jéssica a los contratos de las mascarillas
  3. Willy Bárcenas afirma que su padre le contó que tenía una grabación de Rajoy y Arenas e insiste en que les hicieron seguimientos: "Creo que era una orden"
  4. Junts confirma que no votará a favor del decreto que prorroga los alquileres
  5. Antes todo esto era playa: ayuntamientos trabajan para devolver los metros de arena arrebatados
  6. De Madrid a Bruselas para abortar : “Yo me imaginé que estaba en el franquismo”