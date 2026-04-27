Atacados por una orca en el Mediterráneo: cuatro tripulantes a la deriva en una lancha inflable tras hundirse su velero

Los detalles Aunque las cuatro personas están sanas y salvas, han tenido que ser rescatadas y todavía se investiga la causa del incidente. Eso sí, por los daños sufridos en el barco, podría ser el resultado de la interacción de una orca con el velero.

Un velero que navegaba de Sicilia a Ceuta se hundió en el Mediterráneo tras un posible ataque de orca, dejando a sus cuatro tripulantes a la deriva cerca de Cabo de Palos, Murcia. Afortunadamente, lograron ponerse a salvo en una lancha salvavidas y fueron rescatados por un helicóptero de Salvamento Marítimo. Aunque las causas del incidente aún se investigan, los daños en el barco sugieren una interacción con una orca. Desde 2020, se han registrado más de 500 interacciones similares, y los expertos señalan que las orcas suelen centrarse en el barco, no en sus tripulantes.

Se quedaron a la deriva cuando navegaban de Sicilia a Ceuta. El motivo: el posible ataque de una orca. El velero se hundió en aguas del Mediterráneo, aunque los cuatro tripulantes pudieron ponerse a salvo gracias a una lancha salvavidas. En ella permanecieron hasta que fueron rescatados.

Porque estuvieron horas en el agua, moviéndose según las corrientes del mar Mediterráneo, dentro de una balsa salvavidas. Todo después de que su embarcación se hundiera sin remedio, a la altura de Cabo de Palos, en Murcia.

A bordo, había cuatro tripulantes que navegaban de Sicilia a Ceuta, pero una fuga de agua y un timón completamente roto les obligaron a terminar abandonando el velero y a esperar la llegada de Salvamento Marítimo.

Aunque las cuatro personas están sanas y salvas, han tenido que ser rescatadas en helicóptero y todavía se investiga la causa del incidente. Eso sí, por los daños sufridos en el barco, podría ser el resultado de la interacción de una orca con el velero.

Atacados por una orca en el Mediterráneo: cuatro tripulantes a la deriva en una lancha inflable tras hundirse su velero

No sería la primera vez que ocurra algo así. Desde 2020 se han registrado más de 500 interacciones con orcas. Pese a ello, los expertos piden que no nos asustemos, pues las orcas no se suelen centrar en los tripulantes de la embarcación, sino en el propio barco.

Para las orcas un barco es solo un juguete, sobre todo el timón. Con su fuerza y ​​destreza, consiguen hundir veleros y navieros más grandes. Solo en 2025 ha habido 45 casos registrados.

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