Investigan a una maestra por malos tratos a niños de Infantil de un colegio de Córdoba

Los detalles Las denuncias de las familias de los menores, que podrían ser hasta 18, señalan que la maestra deja encerrados a los niños en el baño sin luz, les golpea con las manos, les tira del pelo y les hace tocamientos.

Un juzgado de Córdoba está investigando a una maestra por presuntos malos tratos a varios niños de Educación Infantil en un centro de la capital cordobesa. La Policía Nacional la detuvo tras las denuncias presentadas por los padres de hasta 18 menores, aunque posteriormente quedó en libertad tras declarar. Las acusaciones incluyen encerrar a los niños en el baño sin luz, golpearles, tirarles del pelo y realizarles tocamientos. El caso está en manos de un juzgado de instrucción y la maestra ha sido apartada de sus funciones en el centro escolar.

Un juzgado de Córdoba está investigando a una maestra por presuntos malos tratos a varios niños de Educación Infantil de un centro de la capital cordobesa, unos hechos por los que fue detenida por la Policía Nacional, aunque posteriormente quedó en libertad.

Según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación y adelantó el diario ABC de Córdoba, los hechos fueron denunciados por los padres de los menores ante la Policía Nacional y los agentes detuvieron a la maestra el pasado 12 de marzo, si bien tras prestar declaración en sede policial quedó en libertad.

Las denuncias de las familias de los menores, que podrían ser hasta 18, señalan que la maestra deja encerrados a los niños en el baño sin luz, les golpea con las manos, les tira del pelo y les hace tocamientos.

El caso ha recaído en un juzgado de instrucción de Córdoba, mientras que la maestra ya ha sido apartada de sus funciones en el centro escolar.

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