operación Sombra Negra

Nuevo golpe al narcotráfico en el Campo de Gibraltar con más de 100 detenidos y 10 toneladas de cocaína incautadas

¿Por qué es importante? La organización está acusada de introducir en Europa 57 toneladas de cocaína. También se han incautado 70 vehículos, una treintena de embarcaciones, armas de fuego, cuentas bancarias, teléfonos y un megadron valorado en 800.000 euros.

Un total de 105 personas han sido detenidas en Andalucía y Canarias en las dos fases de la operación ‘Sombra Negra’, que ha supuesto el desmantelamiento de una organización logística de apoyo al narcotráfico en el Atlántico.
Llegaban a pasar más de un mes en buques nodriza convertidos en centros logísticos. Desde alta mar se dominaba, hasta ahora, el tráfico de drogas en el Atlántico utilizando narcolanchas capaces de alcanzar los 70 kilómetros por hora. "Esperaban una mercancía que después posteriormente iban a introducir en nuestros territorios", ha explicado María Dolores González, jefa de la Sección IV de la Brigada Central de Estupefacientes (UDYCO).

Las narcolanchas partían mayoritariamente de ríos de Cádiz, Huelva, Almería, Canarias, costas marroquíes y Portugal hasta adentrarse en el océano. Allí repostaban y volvían por la noche para continuar con la distribución de la droga.

La organización criminal contaba con gran cantidad de recursos: móviles de difícil rastreo, lenguaje codificado y comunicaciones encriptadas. Hacían cualquier cosa para no ser descubiertos por las autoridades. "Los agentes han constatado que la organización llegó a pagar 12.000.000 de euros a la familia de uno de los tripulantes fallecidos en un alijo para garantizar su silencio", ha contado Elisa Rebolo, portavoz de la Policía Nacional.

Tras un año de investigación, la operación termina con 105 detenidos. La organización está acusada de introducir en Europa 57 toneladas de cocaína. También se han incautado 70 vehículos, una treintena de embarcaciones, armas de fuego, cuentas bancarias, teléfonos y un megadron valorado en 800.000 euros.

