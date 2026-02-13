La Guardia Civil detiene a siete miembros de una red que introducía droga en Melilla lanzando bolas de hachís por encima de la valla

Los detalles Las bolas de droga eran recogidas por menores, que las trasladaban a los lugares donde operaba el grupo criminal.

La Guardia Civil ha detenido a siete integrantes de una red de narcotráfico que introducía hachís en Melilla mediante el método conocido como 'volteo'. Este sistema consistía en lanzar la droga por encima de la valla fronteriza desde Marruecos hacia la ciudad autónoma, donde menores la recogían para llevarla a los lugares operados por el grupo criminal. Este modus operandi surgió tras el cierre de las fronteras terrestres en 2020 debido a la pandemia. En la operación 'Remisse', se han realizado registros domiciliarios que han permitido incautar 56 kilos de hachís, un coche, un taxi, patinetes, móviles y documentación relevante.

Este método, conocido como 'volteo', empezó a usarse tras el cierre de las fronteras terrestres entre España y Marruecos en Melilla en 2020 con motivo de la pandemia de la COVID-19 ante la imposibilidad de cruzar de un lado a otro y era el modus operandi de esta red, a la que se atribuyen 43 hechos delictivos esclarecidos, según ha informado la Guardia Civil.

En el marco de la denominada operación 'Remisse', el instituto armado ha realizado varios registros domiciliarios en los que ha intervenido 56 kilos de hachís, un turismo valorado en 30.000 euros, un taxi, diversos patinetes, móviles y documentación de interés para la investigación.

