La Guardia Civil detiene a siete miembros de una red que introducía droga en Melilla lanzando bolas de hachís por encima de la valla

Los detalles Las bolas de droga eran recogidas por menores, que las trasladaban a los lugares donde operaba el grupo criminal.

Un agente de la Guardia Civil en el momento de la detención
La Guardia Civil ha detenido a siete personas de una red de narcotráfico que introducía hachís en Melilla lanzando la droga por encima de la valla fronteriza desde Marruecos hacia la ciudad autónoma, que después era recogida por menores para trasladarla a los lugares donde operaba el grupo criminal.

Este método, conocido como 'volteo', empezó a usarse tras el cierre de las fronteras terrestres entre España y Marruecos en Melilla en 2020 con motivo de la pandemia de la COVID-19 ante la imposibilidad de cruzar de un lado a otro y era el modus operandi de esta red, a la que se atribuyen 43 hechos delictivos esclarecidos, según ha informado la Guardia Civil.

En el marco de la denominada operación 'Remisse', el instituto armado ha realizado varios registros domiciliarios en los que ha intervenido 56 kilos de hachís, un turismo valorado en 30.000 euros, un taxi, diversos patinetes, móviles y documentación de interés para la investigación.

