Un "vecino" inesperado en Cabañas de Yepes: el lince que divide al pueblo.

Los detalles Desde su llegada, salir de noche ya no es exactamente un plan tranquilo y es que según cuentan los vecinos, el animal suele dejarse ver cuando cae el sol. El felino aparece y desaparece sin previo aviso, recorriendo calles arriba y abajo, como un habitante más.

En Cabañas de Yepes, un pequeño municipio de Toledo, la presencia de un lince ha alterado la rutina de sus 300 habitantes. Este felino, que deambula por el pueblo como un vecino más, ha generado sorpresa y división de opiniones. Mientras algunos vecinos se sienten incómodos con su presencia, otros lo admiran e incluso han capturado imágenes del animal. El lince, que lleva un collar con geolocalizador, ha atacado animales domésticos, pero no ha mostrado agresividad hacia las personas. La situación ha suscitado debates sobre cuánto tiempo permanecerá en el pueblo, siendo ahora más común verlo que al propio alcalde.

En Cabañas de Yepes, un pequeño municipio toledano de calles tranquilas y poco más de 300 habitantes, hay un "vecino" que no paga impuestos y no saluda en la plaza, pero se ha convertido en el centro de todas las conversaciones.

No es nuevo, pero casi, tiene cuatro patas, se mueve con sigilo y campa por el pueblo como si fuera suyo. Hablamos de un lince que, desde hace semanas, ha alterado la rutina de los vecinos. Desde su llegada, salir de noche ya no es exactamente un plan tranquilo y es que según cuentan los vecinos, el animal suele dejarse ver cuando cae el sol.

"Estábamos en una reunión y alguien dijo: '¡Que está aquí, que está aquí!'… ¿Quién? Pues el lince", relata una de las vecinas, reflejando el clima de sorpresa constante que vive el municipio. El felino aparece y desaparece sin previo aviso, recorriendo calles arriba y abajo, como un habitante más.

La presencia del lince ha generado división de opiniones entre los vecinos. Por un lado, hay quienes no ven con buenos ojos su convivencia en el entorno urbano: "No estoy de acuerdo con que el lince conviva en el pueblo", asegura una vecina.

Pero no todos piensan igual ya que otros han pasado del susto inicial a la admiración: "Es muy bonito, mira, tengo una foto", comenta otra residente emocionada, mostrando orgullosa una imagen del animal. Además, el animal no pasa desapercibido y lleva un collar verde con geolocalizador.

Es decir, su ubicación está más controlada que la del bar del pueblo, pero eso no ha evitado la inquietud ya que el verdadero problema está en lo que hace. Según denuncian algunos vecinos, el lince ya ha atacado animales: "Se come las gallinas, los pollos y todo…".

Asimismo, también persigue a los gatos del pueblo, llegando incluso a colarse en patios y viviendas. Aun así, destacan que no ha mostrado agresividad hacia las personas: "No asusta a la gente ni nada", afirman. "De momento no ha hecho nada", añade otra vecina, en referencia a posibles ataques a humanos.

Sobre el lince, los vecinos se reúnen, debaten y se hacen la misma pregunta: ¿cuánto va a durar esto? Mientras tanto, hay algo que todos tienen claro: en Cabañas de Yepes, últimamente es más fácil cruzarse con el lince que con el alcalde.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.