Cargas policiales contra piquetes en Mercamadrid en las primeras horas de la huelga

La policía retira a trabajadores en huelga para que dejen entrar a los camiones a la entrada a Mercamadrid en la madrugada de este miércoles

Los detalles La secretaria general de CCOO Madrid ha adelantado que el sindicato interpondrá una demanda penal por las cargas policiales y la detención de un trabajador en un piquete informativo en Mercamadrid.

Mercamadrid comenzó el 11 de noviembre con normalidad, a pesar de una huelga general que inició con tensiones y cargas policiales contra piquetes informativos a las 4 de la madrugada. A las 6.30 horas, el ambiente era tranquilo, pero los sindicatos denunciaron el uso de gas pimienta y la "brutalidad policial". Paloma López de CC.OO. Madrid señaló que la actuación policial fue "injustificada", resultando en trece personas atendidas por Samur-Protección Civil. UGT afirmó que seguirán luchando sin retroceder. Aunque la actividad parecía normal, las ventas fueron algo menores debido al temor de los compradores.

Mercamadrid ha amanecido este 11 de noviembre, huelga general, con normalidad tras un arranque agitado con cargas policiales contra piquetes informativos sobre las 4 de la madrugada.

Alrededor de las 6.30 horas nada en Mercamadrid sugería los episodios que marcaron el inicio de esta jornada de protesta en la que los sindicatos han acusado a agentes de policía de cargar contra trabajadores y utilizar contra ellos gas pimienta.

La secretaria general de CC.OO. Madrid, Paloma López, ha reprochado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación la "brutalidad policial" contra los piquetes en Mercamadrid y ha adelantado que el sindicato interpondrá una demanda penal por las cargas policiales y la detención de un trabajador en un piquete informativo en Mercamadrid.

Este miembro de un piquete de la huelga general ha sido detenido en la entrada de Mercamadrid por lanzar una valla a un policía nacional. El suceso ha tenido lugar a la una y veinticinco de esta madrugada en el acceso a las instalaciones de esta plataforma de distribución de Madrid donde se concentró el piquete y uno de sus componentes ha sido arrestado como presunto autor de la agresión al agente.

Paloma López ha afirmado que los agentes han cargado de manera "totalmente injustificada" en una actuación que se ha saldado con trece personas atendidas por Samur-Protección Civil "por contusiones, debido a porrazos, e irritaciones en los ojos por el uso del gas pimienta".

"Desde el principio, los agentes han dificultado el trabajo de los piquetes de informar sobre la huelga, así como de abandonar la zona en la que habían sido recluidas a un último grupo de personas", ha criticado. El sindicato ha afirmado en redes sociales que una persona ha sido detenida.

Por su parte, desde UGT han sostenido que la Policía Nacional no va "a silenciar" su voz y su lucha y ha avisado de que no darán "ni un paso atrás".

Precisamente esta plataforma de distribución, la mayor en productos frescos del país, era uno de los puntos críticos en los que se había fijado el Ayuntamiento de la capital para dotarles de los servicios necesarios para garantizar el abastecimiento.

Esta tensión inicial ha dado paso a los camiones, transportadores de palés y movimiento de trabajadores que han dado vida a la plataforma de distribución "como un día normal". Así lo ha señalado a Europa Press Luis desde la nave de pescados.

"No han impedido que entren los camiones", ha señalado junto a una compañera a la espera de que llegaran más compradores. Han reconocido, eso sí, que tras la normalidad aparente, está un día "un poco más flojo en ventas".

Han explicado que este martes apreciaron un aumento de compradores que acudieron para abastecerse "por el riesgo" de que la jornada de huelga impidiera finalmente la operatividad de Mercamadrid.

En el mismo sentido se ha expresado a Europa Press María José, ella desde la nave de frutas, que llegó alrededor de las 3 horas y pudo acceder "con normalidad" a la plataforma logística. "Estoy algo aburrida, está llegando algo menos de gente", ha apuntado, para apostillar a continuación que había algo de "miedo" entre los compradores a acudir este 11 de noviembre.

El trasiego de camiones bajo la lluvia y las luces encendidas ha dado tal sensación de normalidad, que hay quien, como Adolfo, "no sabía siquiera que había huelga".

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