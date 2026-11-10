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Urda, 13 días después

Manuel, hermano de un fallecido en el accidente de Urda: "Las víctimas estamos en una burbuja porque estamos muy arropados, necesitamos ir asumiendo la pérdida"

Manuel asegura en Más Vale Tarde que, desde el primer momento, él y su familia se han sentido muy arropados. "Cuando estuvimos en Toledo recibimos el cariño de la Guardia Civil, de la gente del Arzobispado de allí, de los voluntarios, de los psicólogos y de vuestros compañeros periodistas".

MANUEL URDA
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Trece días después del trágico accidente de tren de Urda, en el que 69 personas perdieron la vida, se celebra este martes el funeral de Estado en la catedral de Toledo. Un funeral al que no ha asistido Manuel, que perdió a su hermano Pepe en el accidente, y que, en su lugar, acudió a una misa por las víctimas en Sevilla.

Manuel asegura en Más Vale Tarde que, desde el primer momento, él y su familia se han sentido muy arropados. "Cuando estuvimos en Toledo recibimos el cariño de la Guardia Civil, de la gente del Arzobispado de allí, de los voluntarios, de los psicólogos y de vuestros compañeros periodistas".

"Creo que ahora mismo todas las víctimas y familiares estamos en una burbuja, porque estamos arropados por familiares, amigos, por toda la gente que te he dicho y demás", expone.

Por eso, considera que, dos semanas después del accidente, "lo que necesitamos es un poquito de tranquilidad, de que esa burbuja se vaya deshaciendo e ir asumiendo cada uno la pérdida de nuestros seres queridos".

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