Manuel, hermano de un fallecido en el accidente de Urda: "Las víctimas estamos en una burbuja porque estamos muy arropados, necesitamos ir asumiendo la pérdida"

Manuel asegura en Más Vale Tarde que, desde el primer momento, él y su familia se han sentido muy arropados. "Cuando estuvimos en Toledo recibimos el cariño de la Guardia Civil, de la gente del Arzobispado de allí, de los voluntarios, de los psicólogos y de vuestros compañeros periodistas".

Trece días después del accidente ferroviario en Urda, que cobró 69 vidas, se celebra un funeral de Estado en Toledo. Manuel, quien perdió a su hermano Pepe, no asistió y optó por una misa en Sevilla. En "Más Vale Tarde" de laSexta, Manuel expresa que él y su familia se han sentido muy apoyados desde el inicio, recibiendo cariño de la Guardia Civil, el Arzobispado, voluntarios, psicólogos y periodistas. Destaca que las víctimas y sus familias se sienten en una "burbuja" de apoyo, pero ahora necesitan tranquilidad para enfrentar la pérdida de sus seres queridos.

Trece días después del trágico accidente de tren de Urda, en el que 69 personas perdieron la vida, se celebra este martes el funeral de Estado en la catedral de Toledo. Un funeral al que no ha asistido Manuel, que perdió a su hermano Pepe en el accidente, y que, en su lugar, acudió a una misa por las víctimas en Sevilla.

Manuel asegura en Más Vale Tarde que, desde el primer momento, él y su familia se han sentido muy arropados. "Cuando estuvimos en Toledo recibimos el cariño de la Guardia Civil, de la gente del Arzobispado de allí, de los voluntarios, de los psicólogos y de vuestros compañeros periodistas".

"Creo que ahora mismo todas las víctimas y familiares estamos en una burbuja, porque estamos arropados por familiares, amigos, por toda la gente que te he dicho y demás", expone.

Por eso, considera que, dos semanas después del accidente, "lo que necesitamos es un poquito de tranquilidad, de que esa burbuja se vaya deshaciendo e ir asumiendo cada uno la pérdida de nuestros seres queridos".

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