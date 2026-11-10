Extremadura suspende este miércoles las clases por el temporal y activa el Plan de Protección Civil

¿Qué ha dicho? "Se trata de proteger a todo el alumnado y al profesorado, en primer lugar, y, en segundo lugar, reducir el tránsito en las carreteras extremeñas y en el casco urbano", ha subrayado el vicepresidente extremeño.

La comunidad autónoma de Extremadura suspenderá la actividad docente este miércoles, 11 de noviembre, debido a los avisos de lluvia y viento, con alerta roja en el norte de Cáceres. Abel Bautista, vicepresidente de la Junta, ha anunciado la activación del Plan de Protección Civil en situación operativa 1, destacando la necesidad de proteger a alumnado y profesorado, y reducir el tránsito en carreteras y áreas urbanas para evitar daños por caídas de árboles y colapsos de muros. La borrasca Charles intensificará el temporal iniciado por Bruna, con vientos de hasta 130 km/h y lluvias fuertes, especialmente en Canarias y el suroeste peninsular, con riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

La comunidad autónoma de Extremadura suspenderá este miércoles, 11 de noviembre, la actividad docente en toda la región por los avisos de lluvia y viento, que será rojo en el norte de Cáceres.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha informado de esta decisión junto con la activación del Plan de Protección Civil de la Comunidad Autónoma en situación operativa 1. De igual forma, Bautista ha señalado que, a pesar de que la alerta por viento comenzará a las 15:00 horas, ésta es una previsión que podría adelantarse y, por tanto, quedarse "sin tiempo de reacción".

"Se trata de proteger a todo el alumnado y a todo el profesorado, en primer lugar, y, en segundo lugar, reducir el tránsito en las carreteras extremeñas y en el casco urbano de nuestros municipios y ciudades", ha subrayado el vicepresidente extremeño.

Con ello, ha abundado Abel Bautista, se busca evitar daños a las personas debido a posibles caídas de árboles y ramas en las vías públicas o colapso de muros.

Así, Bautista ha detallado que el aviso rojo activo este martes en el norte de Cáceres por lluvias se mantendrá durante este miércoles, día 11, pero a ello se sumará una alerta naranja en todo el territorio de la comunidad autónoma por rachas máximas de 100 y 120 kilómetros por hora, junto a avisos por lluvia.

La borrasca Charles agravará el temporal

La borrasca Charles intensificará el episodio provocado por Bruna desde las últimas horas de este martes en Canarias y durante el miércoles en la Península, según el aviso especial de fenómenos adversos emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, el organismo estatal espera rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora (km/h) en La Palma y de 100-120 km/h en zonas del suroeste peninsular, además de precipitaciones que podrían superar los 120 litros por metro cuadrado (l/m2) en doce horas en puntos del sistema Central y los 300 l/m2 a lo largo del episodio, con riesgo de inundaciones, crecidas y deslizamientos de tierra.

Además, el frente frío asociado a Charles recorrerá el archipiélago durante el miércoles, dejando precipitaciones fuertes, ocasionalmente con tormenta, que podrían ser muy fuertes en La Palma, donde se esperan las mayores acumulaciones.

La mayor inestabilidad se irá trasladando a la Península a lo largo de la mañana del miércoles, cuando habrá precipitaciones generalizadas, localmente acompañadas de tormenta.

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