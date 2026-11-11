El Gobierno libera su agenda en la jornada de huelga, pero los ministros están en sus despachos: "Los ciudadanos esperan que estemos al pie del cañón"

Los detalles Fuentes del Gobierno señalan a laSexta que no se consideran los destinatarios de la protesta, reconociendo que empatizan con las causas que se defienden en esta huelga.

La huelga general ha vaciado la agenda del Gobierno, aunque los ministros permanecen en sus despachos. Según fuentes del Ejecutivo, no hay eventos programados debido a la huelga y a las elecciones del 29 de noviembre, aunque José Manuel Albares y Luis Planas están de viaje oficial. Los ministros aseguran que "los ciudadanos esperan que estén al pie del cañón" y empatizan con las causas de la huelga, aunque el PSOE no asistirá a la manifestación oficial. Pedro Sánchez, líder del PSOE, apoya la huelga, destacando el derecho de los trabajadores a protestar y criticando a Feijóo por menospreciarla.

La huelga general ha hecho que la agenda del Gobierno se vacíe, pero en estos momentos los ministros están en sus despachos. Fuentes del Ejecutivo explican a laSexta que el Gobierno no tiene agenda de cara a la jornada de huelga general que se vive hoy en el país, suspendiéndose también los actos electorales por las elecciones del 29 de noviembre.

Solo José Manuel Albares y Luis Planas están trabajando porque se encuentran de viaje oficial en el extranjero. En paralelo, el resto de ministros están en sus despachos porque defienden que "los ciudadanos esperan que estén al pie del cañón".

Estas fuentes aseguran que la huelga no va contra nadie y entienden que ellos no son los destinatarios de la protesta, reconociendo que empatizan con las causas que se defienden en esta huelga. "El PSOE, como organización, no asistirá a la manifestación de esta tarde. Pero dan libertad a que acudan a título particular", añaden.

La huelga llega en plena precampaña, una situación que los candidatos han comentado en sus respectivas apariciones públicas. En el caso del líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cree que hay motivos suficientes para que la ciudadanía proteste y apoya la huelga, siendo la primera vez que un Gobierno lo hace.

"Que la ciudadanía se movilice en torno a causas positivas (...) de la comunidad a la que pertenece esa persona, me parece que dice lo que de verdad representa y es este país. Este es un gran país", ha declarado Sánchez en una entrevista en 'La Séptima'.

Sostiene que es "un derecho de los trabajadores" y critica a Feijóo por menospreciarla. "Lo que es un disparate es poner en cuestión el derecho de los trabajadores a hacer la huelga", ha defendido.

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