Dimite el director de la BBC tras ser acusado de parcialidad por la emisión fragmentada de un discurso de Trump

Los detalles La cadena emitió un discurso del presidente estadounidense en el que parecía que alentaba a sus seguidores a asaltar el Capitolio durante la incursión que realizaron algunos de sus simpatizantes en 2021.

El director general de la BBC, Tim Davie, y la consejera delegada de Informativos, Deborah Turness, han dimitido tras la polémica por la emisión de un discurso manipulado de Donald Trump. Según 'The Telegraph', un memorándum interno filtrado reveló que la BBC editó el discurso de Trump para que pareciera que alentaba el asalto al Capitolio en 2021. La edición del programa Panorama transformó la frase original de Trump, cambiando su sentido. Davie asumió la responsabilidad de los errores en un comunicado. El presidente de la BBC, Samir Shah, lamentó la dimisión de Davie, destacando la presión constante que enfrentaba.

El director general de la cadena británica 'BBC', Tim Davie, y la consejera delegada de la sección de Informativos, Deborah Turness, han presentado su dimisión este domingo después de la polémica generada por la emisión de un discurso de Donald Trump que habría sido manipulado para parecer que alentaba explícitamente a sus seguidores a asaltar el Capitolio durante la incursión que realizaron algunos de sus simpatizantes en 2021.

Todo comenzó a raíz de una noticia del diario 'The Telegraph' en la que publicó los detalles de un memorándum interno filtrado de la BBC que sugiere que el programa editó dos partes del discurso de Trump con un mensaje manipulado y cuyo documento estaba firmado por Michael Prescott, exasesor externo independiente del comité de normas editoriales de la emisora, que abandonó el cargo en junio.

La frase original de Trump, "Vamos a marchar hasta el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas" se convirtió, tras su paso por la sala de edición del programa de documentales Panorama, en "Vamos a caminar hasta el Capitolio y estaré allí con vosotros. Y lucharemos. Lucharemos como demonios", y así fue emitida el año pasado.

Tras conocerse la emisión fragmentada del discurso, Tim Davie, director general de la cadena, ha anunciado su dimisión a través de un comunicado publicado por la propia cadena: "La BBC está funcionando bien, pero se han cometido algunos errores y, como director general, debo asumir la responsabilidad final".

Por su parte, el presidente de la BBC, Samir Shah, ha lamentado la dimisión de Davie en "día triste" para la cadena. En su comentario, Shah dice comprender la "presión constante a la que está sometido Davie", "tanto a nivel personal como profesional, que le ha llevado a tomar esta decisión hoy".

Sesgo propalestino

Además, el citado memorándum también apuntaba que el servicio en árabe de la BBC estaba exhibiendo un sesgo propalestino durante su cobertura de la guerra de Gaza y de "censurar" deliberadamente voces conservadoras reaccionarias en el debate sobre la identidad de género para, en su "tratar la experiencia trans sin equilibrio ni objetividad como una celebración de la diversidad ignorando la complejidad de la cuestión".

En su carta de renuncia, Turness ha querido aprovechar para rechazar con contundencia estas últimas acusaciones. "Aunque se han cometido errores, quiero dejar absolutamente claro que las recientes acusaciones de que BBC News tiene un sesgo institucional son falsas", ha hecho saber antes de achacar exclusivamente lo ocurrido a la edición de las declaraciones de Trump.

"La continua polémica en torno al programa Panorama sobre el presidente Trump ha llegado a un punto en el que está causando daños a la BBC, una institución que amo", ha concluido, "y la responsabilidad recae sobre mí".

