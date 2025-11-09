Un Kalashnikov AK-47, el arma capaz de disparar 600 balas por minuto con el que un narco hirió de gravedad a un agente

Los detalles El agente herido continúa ingresado en la UCI con pronóstico grave reservado. Los sanitarios tuvieron que operarle de urgencia y tienen que volver a intervenirle porque perdió demasiada sangre.

La Policía lleva más de 24 horas buscando a los narcotraficantes que escaparon tras un tiroteo en el que un agente resultó gravemente herido. A pesar de acceder a una 'guardería de droga' con ayuda de los GEO de Guadalajara, no encontraron a los sospechosos. El agente herido, ingresado en la UCI, fue operado de urgencia tras recibir dos disparos de un AK-47, un arma común en grupos terroristas por su bajo costo y facilidad de uso. Los sindicatos denuncian la falta de equipamiento adecuado para enfrentar estas situaciones. Se reclama endurecer el Código Penal para combatir eficazmente el narcotráfico, especialmente en zonas del sur de España como Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga, donde las organizaciones criminales están más asentadas.

Ya son más de 24 horas de despliegue policial para dar con los narcotraficantes fugados. Anoche, la situación era de máxima tensión. Con ayuda de los GEO de Guadalajara, la Policía pudo acceder a la 'guardería de droga' donde pensaban que estaba atrincherado uno de los narcos que disparó a los agentes. Sin embargo, cuando entraron, allí no había nadie, estaba completamente vacío.

En estos momentos, trabajan para dar con ellos cuanto antes y detenerlos, tal y como ha indicado una portavoz de la Policía Nacional, que ha informado de que "durante los registros que se practicaron este sábado, se procedió a la incautación de unos 700 kilos de hachís, así como a la recuperación de dos vehículos que constaban como sustraídos".

Mientras, el agente herido continúa ingresado en la UCI con pronóstico grave reservado. Los sanitarios tuvieron que operarle de urgencia y, aunque afirman que su evolución es favorable, tienen que volver a intervenirle porque perdió demasiada sangre.

Los dos impactos de bala fueron causados por un Kalashnikov AK-47, un arma de origen soviético utilizado en la Segunda Guerra Mundial que es capaz de disparar 600 balas por minuto a una distancia de hasta 500 metros.

"Su uso está muy extendido y es común porque es barato y fácil de usar", señala al respecto el Doctor en Relaciones Internacionales Manuel Gazapo, a lo que añade que "eso ha hecho que se extienda de manera muy notoria por grupos terroristas y grupos de delincuencia organizada y crimen organizado".

Una gran potencia que, denuncian los sindicatos, hace que los agentes trabajen como si tuvieran las manos atadas a la espalda. Precisamente, esas balas atravesaron de lleno el chaleco que debía proteger al policía herido de gravedad.

En este sentido, Ibón Domínguez, portavoz del Sindicato de la Policía Nacional JUPOL denuncia que no disponen "de vehículos blindados ni de chalecos antibalas, con protección balística que soporte un calibre de guerra como sucedió desgraciadamente" este sábado.

Los puntos calientes del narcotráfico en España se centran al sur de la península. Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga son las zonas donde hay más organizaciones criminales asentadas y el río Guadalquivir su vía de acceso principal.

"Llevamos tiempo reclamando el endurecimiento del Código Penal con respecto a este tipo de delitos para que no ocurriera nada como lo que ocurrió en Barbate en su momento y como lo que ha vuelto a ocurrir", subraya Álvaro Gilabert, secretario de Comunicación de la Asociación Unificada de la Guardia Civil Sevilla.

Ante esta situación, reclaman, una vez más que se actúe desde la Administración y que los narcotraficantes no queden impunes ante la ley.

