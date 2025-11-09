Un ciervo se pasea por las calles de Zamora y se refugia en un parking del centro de la ciudad

Un ciervo en el aparcamiento de San Martín en Zamora.

Un ciervo sorprendió a los habitantes de Zamora este domingo al pasear por las calles del casco antiguo y refugiarse en un parking público. El animal ingresó a la ciudad desde el bosque de Valorio, recorriendo las calles Pisones, Doctor Fleming y San Martín, antes de entrar en el aparcamiento cubierto de San Martín. La Policía Municipal cerró las salidas del aparcamiento y contactó con los servicios veterinarios municipales y de la Junta de Castilla y León para encontrar una solución adecuada. A pesar de la gran cornamenta del ciervo, no se reportaron ataques a personas. El 112 recibió ocho llamadas alertando sobre su presencia.

Un ciervo ha paseado por las calles de la ciudad de Zamora este domingo refugiándose después en un parking público del casco antiguo. La Policía Municipal ha acudido hasta el lugar de los hechos para cerrar la salida e intentar capturarlo.

El animal entró a la ciudad por el entorno del bosque de Valorio y ha recorrido las calles Pisones y Doctor Fleming y San Martín antes de adentrarse en el aparcamiento público cubierto de San Martín, en el entorno del casco histórico, según han informado a EFE fuentes de la Concejalía de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora.

Tras entrar en el aparcamiento, se han cerrado las salidas y los agentes se han comunicado con los servicios veterinarios municipales y de la Junta de Castilla y León con el fin de buscar la mejor solución para el animal, sin comprometer la seguridad de ninguna persona, según dichas fuentes.

Asimismo, no consta que nadie haya sufrido el ataque del ciervo, que tiene una gran cornamenta. Viandantes y conductores han observado con sorpresa al animal mientras este corría por la ciudad.

El 112 de Castilla y León ha recibido hasta ocho llamadas alertando de la presencia de este ciervo.

