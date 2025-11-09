Ahora

Incendio en Punta Umbría

Dos heridos en el incendio de dos barcos en Punta Umbría

El contexto Uno de los afectados ha sido rescatado dentro del agua por la Guardia Civil, mientras que al otro se le ha ofrecido asistencia en la orilla hasta la llegada de servicios sanitarios.

Vehículo del servicio de emergencias 112 Andalucía, en una imagen de archivo.Vehículo del servicio de emergencias 112 Andalucía, en una imagen de archivo.EP
Dos personas resultaron heridas este sábado en un incendio que afectó a dos embarcaciones en la Ría de Punta Umbría (Huelva). Las autoridades investigan si el fuego está relacionado con el suministro ilegal de combustible vinculado al narcotráfico.

Para garantizar la atención a las personas afectadas, hasta el lugar se ha desplazado el Servicio Marítimo Provincial de Huelva, el Equipo Pegaso con el uso de drones, además varias patrullas de la Guardia Civil, Policía Local, Servicios Sanitarios, Salvamento Marítimo y Bomberos.

Se están investigando las causas del incendio, aunque los primeros indicios apuntan que el origen podría estar relacionado con el transporte ilegal de gasolina de forma no autorizada y sin adoptar las medidas adecuadas de seguridad y prevención.

Emergencias 112 Andalucía ha asegurado a Europa Press que los dos heridos fueron trasladados al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Efectivos recibieron alertas de ciudadanos que escucharon la explosión en la zona.

