Nordin, el influencer deportivo que fue encarcelado injustamente acusado de yihadismo: "Vi volar la puerta de casa y pensé que era un error"

Los detalles El joven, musulmán y madrileño de nacimiento, intenta rehacer su vida tras pasar tres meses en régimen de aislamiento por unas canciones que utilizó en Instagram al subir ocho stories mientras hacía ejercicio.

Nordin, un influencer deportivo con miles de seguidores, fue arrestado por la Guardia Civil acusado de adoctrinamiento yihadista. A pesar de pensar que se trataba de un error, pasó tres meses y medio en prisión provisional. La acusación se basó en ocho historias de Instagram donde usó canciones llamadas 'Nasheeds', disponibles en Spotify e Instagram, sin conocer su origen. Finalmente, el juez archivó la causa por falta de pruebas. Su abogado, Rubén Vaquero, critica la falta de resarcimiento tras el daño causado. Nordin ha recibido mensajes de jóvenes musulmanes con experiencias similares, destacando la necesidad de revisar estas políticas para evitar la criminalización basada en la religión.

Nordin tenía una vida dedicada al deporte callejero. Gracias a ello, consiguió decenas de miles de seguidores en redes sociales. Sin embargo, un día la Guardia Civil derribó la puerta de su casa y lo detuvo, acusándolo de adoctrinamiento yihadista.

"Fue el 22 de enero y yo recuerdo ver la puerta de mi casa volar. Y cuando llegan y me leen los cargos, que me imputan este caso de adoctrinamiento yihadista, yo pensé que se habían confundido, que iría a comisaría, lo explicaría y me iría a casa, pero lo que no me esperaba era pasar tres meses y medio en prisión", cuenta el influencer deportivo.

Nordin 'Workout', musulmán y madrileño de nacimiento, llevaba siendo investigado casi un año y medio. "Lo único que se me imputa son ocho stories de Instagram, en los que utilizo unas canciones que se llaman 'Nasheeds', que yo no sabía de estas canciones, ni de dónde proceden ni nada, porque son canciones que están en Spotify y están en Instagram, y con ellas decían que yo buscaba adoctrinar de forma pasiva", expresa Nordin.

Tras más de tres meses de prisión provisional en régimen de aislamiento, el juez archivó la causa porque no había nada. En este sentido, el abogado Rubén Vaquero denuncia que "esta persona, que ha sido denigraday señalado prácticamente como un animal, como un enemigo público, ahora no obtiene ningún tipo de resarcimiento, no obtiene ningún tipo de perdón". "Le han procesado por terrorismo a un español musulmán, y eso crea un estigma", subraya.

A raíz de contar su historia, a Nordin le han llegado multitud de mensajes de jóvenes musulmanes a los que les ha ocurrido lo mismo. "Hay algo que no está funcionando, hay que revisarlo, no simplemente intentar arreglar las cosas a mamporrazos o detener a todos los posibles hasta que alguno cae porque eso no es una política que nos va a ayudar ni como sociedad, ni va a ayudar a los chavales porque, precisamente, cuando pasan tanto tiempo en aislamiento, algunos de ellos sí se pueden radicalizar", advierte el influencer.

Son personas a las que se criminaliza solo por su religión.

